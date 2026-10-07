4500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை தனியாரிடம் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர்
தமிழ்நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அறிவிக்கப்படாத மின் வெட்டு காரணமாக பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 7, 2026 at 1:31 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 4,500 மெகாவாட் மின்சாரம் தனியாரிடம் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் மின்வெட்டை சமாளிக்க 4,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை வெளி சந்தையில் இருந்து கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் டெண்டர் கோரி உள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. சென்னை தொடங்கி தமிழ்நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு காரணமாக பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் மின்வெட்டை சமாளிக்க 4,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை வெளி சந்தையில் இருந்து கொள்முதல் செய்ய மின்சார வாரியம் டெண்டர் கோரி உள்ளது. இதன்படி, வரும் 12 ஆம் தேதி முதல் 31 ஆம் தேதி வரை 4500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.
பீக் ஹவர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் உச்ச நேரமான மதியம் 6 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணி வரை தேவையான 3,000 மெகாவாட் மற்றும் நள்ளிரவு 12 மணி முதல் அதிகாலை 2 மணி வரை தேவையான 1,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
மின்வெட்டு பிரச்சனை
தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக மின்வெட்டு பிரச்சனை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இது குறித்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “கடந்த முறை பொதுத் தொகுப்பில் 2,000 மெகா வாட் மின்சாரம் வாங்கப்பட்டது.
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இந்த முறை கூடுதலாக 1500 மெகா வாட் மின்சாரம் வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக முதலமைச்சரின் உத்தரவின் பெயரில் மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து பொதுத் தொகுப்பில் நாம் வாங்குகிறோம். பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ. 20 விலை கொடுத்து வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம்.
அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து நீண்ட கால ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக மின்சார கொள்முதல் நடைபெறும். அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. மழைக்காலங்களில் மின்சார தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க எந்த ஆட்சியிலும் இல்லாத வகையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன” என்று தெரிவித்தார்.