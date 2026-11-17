5 ஆண்டுக்கு தனியாரிடம் இருந்து 3,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய முடிவு - டெண்டர் வெளியீடு
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தனது சொந்த மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், சூரிய மின்சார பயன்பாட்டை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
Published : November 17, 2026 at 9:08 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மின்பற்றாக்குறையை களைவதற்காக தனியார் நிறுவனங்களிடம் இருந்து 2027 பிப்ரவரி மாதம் முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 3,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் மின்சாரப் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க ஏற்கெனவே தனியார் நிறுவனங்களிடம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்து வழங்கி வருகிறது. நடப்பாண்டில் எல்-நினோ தாக்கத்தினால் வெப்பம் அதிகரித்ததால் மின்சாரத்தின் பயன்பாடு அதிகரித்து, மின்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. இந்த நிலையை சமாளிக்க மின்சாரத்தை குறுகிய கால டெண்டர் மூலம் தமிழ்நாடு மின்வாரியம் பெற்று வருகிறது.
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தமிழ்நாட்டின் மின்சாரத் தேவை அதிகரிப்பதை கருத்தில் கொண்டு, கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல், 10 மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களிடம் இருந்து மொத்தம் 2,830
மெகாவாட் மின்சாரத்தைக் கொள்முதல் செய்வதற்கான நீண்டகாலம் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், 8 நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தங்கள் 2028-ஆம் ஆண்டும், 2 நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தங்கள் 2029-ஆம் ஆண்டும் முடிவுக்கு வருகின்றன.
மாநிலத்தின் தற்போதைய மின்சாரத் தேவை மற்றும் எதிர்கால மின்சாரத் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, தடையற்ற மின்சார விநியோகத்தை உறுதி
செய்யும் வகையில், புதிய நீண்டகால மின்சாரக் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்களை
மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் எனவும் மின்சார வாரியம் தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் நிலவும் மின்பற்றாக்குறையை சமாளிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கோடைகால மின்சார தேவைக்காக, 2027 ஜனவரி மாதம் முதல், குறுகிய கால மின்சார கொள்முதலுக்கான ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளன.
அதில், ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.9.50 முதல் ரூ.13 வரை விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது. ஒரு யூனிட் ஜனவரியில் ரூ.13-க்கும், பிப்ரவரியில் ரூ.9.50-க்கும். மார்ச், ஏப்ரலில் தலா ரூ.10-க்கும். மே மாதத்தில் ரூ.9.95-க்கும், ஜூன் மாதத்தில் ரூ.13-க்கும் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப் பட இருப்பதாக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
இதற்கிடையில், மின்தேவையை பூர்த்தி செய்ய 3,000 மெகாவாட் மின்சாரத்தை 5 ஆண்டுகளுக்கு கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தம், மின்சார வாரியத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது, மாநிலத்தின் மின்பாதுகாப்பை நீண்டகால அடிப்படையில் உறுதிப்படுத்த உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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குறிப்பாக, 2027-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி முதல், 5 ஆண்டுகளுக்கு 3,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய நீண்டகால டெண்டர் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. இதனிடையே தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தனது சொந்த மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், சூரிய மின்சார பயன்பாட்டை அதிகரிக்கவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
தடையின்றி மின்சாரம் விநியோகம்
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் தடையின்றி மின்சாரம் விநியோகம் செய்து வருவதாக மின்வாரிய அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 14-ஆம் தேதி, 21,724 மெகாவாட் மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், மின்சார பயன்பாடு, நவம்பர் 17-ஆம் தேதி 17,826 மெகாவாட்டாக குறைந்தது.
தற்போது மாறியுள்ள தட்பவெப்ப நிலையால் மின்சார பயன்பாடு குறைந்துள்ளது. மத்திய அரசின் மின்தொகுப்பில் இருந்தும் 4,500 மெகாவாட் கிடைத்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் மின்சாரத்தின் நுகர்வு தற்போது குறைந்துள்ளதால் மின்தடை இல்லாமல் மின்விநியோகம் செய்து வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.