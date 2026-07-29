சென்னை மாநகரின் போக்குவரத்து திட்டமிடலுக்கு புதிதாக 2 டிஜிட்டல் தளங்கள்- டெண்டர் அறிவிப்பு
இந்த தளங்கள், புவியியல் இடம் சார்ந்த தகவல்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும்.
Published : July 29, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகரின் போக்குவரத்து திட்டமிடலை, மேலும் நவீனமாகவும், துல்லியமாகவும் மேம்படுத்தும் நோக்கில், சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பு (CUMTA) இரண்டு புதிய டிஜிட்டல் தளங்களை உருவாக்குவதற்கான டெண்டரை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த தளங்கள், புவியியல் இடம் சார்ந்த தகவல்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு அரசின் டிஜிட்டல் சென்னை (Digital Chennai) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, நகர்ப்புற போக்குவரத்து திட்டமிடல், சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, நிலத்தின் தேவை மதிப்பீடு மற்றும் தரவுகள் அடிப்படையிலான விரைவான முடிவெடுப்பு ஆகியவற்றை எளிதாக மேற்கொள்ள CUMTA திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த டெண்டரின் கீழ் இரண்டு முக்கிய டிஜிட்டல் தளங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன.
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முதல் டிஜிட்டல் தளம், சாலை விரிவாக்கம் அல்லது புதிய சாலை அமைத்தல் போன்ற திட்டங்களுக்குத் தேவையான நிலத்தை முன்கூட்டியே கணித்து, அந்த நிலத்தை கையகப்படுத்துவது சாத்தியமா என்பதை மதிப்பிடும் தளமாக இருக்கும்.
இதில், சாலை வழித்தடங்களை வரைபடத்தில் காட்சிப்படுத்துதல், எவ்வளவு நிலம் தேவைப்படும் என்பதை கணக்கிடுதல், எந்தெந்த கட்டடங்கள் அல்லது சொத்துகள் பாதிக்கப்படலாம் என்பதை மதிப்பீடு செய்தல் போன்ற வசதிகள் இடம் பெறும். அதேபோல், நிலம் கையகப்படுத்துவதற்குத் தேவையான நிலத் திட்ட அட்டவணையை தானாக உருவாக்கும் வசதியும் இதில் இடம்பெறும்.
இரண்டாவது தளம், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் (CMDA) மற்றும் நகர ஊரமைப்பு இயக்குநரகம் (DTCP) ஒப்புதல் அளித்த மனைப்பிரிவு வரைபடங்களில் இருந்து சாலை தொடர்பான தகவல்களை தானாகப் பிரித்தெடுத்து, GIS அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் சாலைப் பதிவேட்டை உருவாக்கும். இதன் மூலம் சாலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளனவா அல்லது தொடர்ச்சியாக உள்ளனவா என்பதை ஆய்வு செய்ய முடியும்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்தம் பெறும் நிறுவனம் Web GIS மென்பொருள், AI என்ஜின், GIS தரவுத்தளங்கள், பகுப்பாய்வு டேஷ்போர்டுகள், தானியங்கி நிலத் திட்ட அட்டவணை உருவாக்கும் தொகுதி, பயனர்களுக்கான கையேடு மற்றும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி ஆவணங்கள் ஆகியவற்றையும் வழங்க வேண்டும். ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 8 வாரங்களுக்குள் அனைத்து பணிகளையும் முடித்து வழங்க வேண்டும் என்று டெண்டர் நிபந்தனையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த டெண்டரில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்கள் இந்திய நிறுவனங்கள் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். செல்லுபடியாகும் GST பதிவு அவசியம். இதே துறையில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கடந்த 5 நிதியாண்டுகளில் ஏதேனும் 3 ஆண்டுகளில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.5 லட்சம் விற்றுமுதல் (Turnover) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
நிறுவனம் உருவாக்கும் டிஜிட்டல் தளங்களை CUMTA முழுமையாக ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளித்த பிறகே 100 சதவீத தொகையும் வழங்கப்படும். பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டால், ஒவ்வொரு வாரத்திற்கும் ஒப்பந்த மதிப்பில் 0.5 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த அபராதம் அதிகபட்சமாக 10 சதவீதம் வரை வசூலிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த டெண்டருக்கான விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு அரசின் இ-டெண்டர் இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க ஆகஸ்ட் 5, 2026 பிற்பகல் 3 மணி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே நாளில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு டெண்டர்கள் திறக்கப்படும் என்று CUMTA அறிவித்துள்ளது.