விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க தற்காலிக குட்டைகள்: பசுமை மண்டல தீர்ப்பாயத்தில் தமிழக அரசு தகவல்
இனிவரும் ஆண்டுகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பதற்குரிய திட்டமிடல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே மேற்கொள்ளப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 18, 2026 at 3:56 PM IST
சென்னை: விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதற்கு தற்காலிக குட்டைகள் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் என தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
விநாயகர் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி ஹரிஹரன் என்பவர் தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம், சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நீலாங்கரை, பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரைகளில் சிலைகளை கரைக்க அனுமதிக்க இயலாது என்று தெரிவித்திருந்தது.
இதற்கு பதிலளித்த தமிழக அரசு, "விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதற்கு நாள் நெருங்கிவிட்டதால், அடுதத் ஆண்டு முதல் நீலாங்கரை, பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை பகுதிகளில் சிலைகள் கரைக்கப்படமாட்டாது" என உறுதியளித்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, அடுத்த ஆண்டு முதல் இயற்கை நீர்நிலைகளில், சிலைகள் கரைக்கப்படமாட்டாது என்றும், இதுசம்பந்தமாக நீதிமன்றங்கள் மற்றும் பசுமைத் தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் பின்பற்றப்படும் எனவும் உறுதியளித்து தமிழக அரசு பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
மேலும், சிலைகளை கரைப்பதற்கு தமிழ்நாடு கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஒப்புதலை கண்டிப்பாக பெற வேண்டும் என்றும், மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்கு நீதித்துறை உறுப்பினர் நீதிபதி தினேஷ்குமார் சிங், நிபுணத்துவ உறுப்பினர் சுஜித்குமார் பாஜ்பாய் ஆகியோர் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் செயலாளர் பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்தார்.
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அதில், "இனிவரும் ஆண்டுகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பதற்குரிய திட்டமிடல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே அரசு மேற்கொள்ளும்" என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், "சிலைகள் கரைக்கும் இடங்களை அடையாளம் காண்பது, அந்த இடங்களின் சுற்றுச்சூழல் குறித்து ஆய்வு செய்வது, தற்காலிக குட்டைகள் அமைப்பது, சிலைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் உயரங்களை முறைப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், காவல்துறை, தமிழ்நாடு கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையத்துடன் கலந்தாலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் தமிழக அரசு உறுதியளித்தது.
அதேபோல, மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிகள், உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் பசுமைத் தீர்ப்பாய உத்தரவுகள் பின்பற்றப்படும் என்றும், சிலைகளை கரைப்பதற்கு தற்காலிக குட்டைகள் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்படும் எனவும் அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரசின் இந்த பிரமாணப் பத்திரத்துக்கு பதிலளிக்க, மனுதாரர் தரப்பில் அவகாசம் கோரியதை ஏற்றுக்கொண்ட தீர்ப்பாயம், விசாரணையை அக்டோபர் 13-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.