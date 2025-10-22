கனமழை காரணமாக ஏற்காட்டில் சுற்றுலா, கனரக வாகனங்களுக்கு தற்காலிக தடை!
குப்பனூரில் இருந்து ஏற்காடு செல்லும் மலைப்பாதையில் வாழவந்தி அருகே காட்டாற்று வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
Published : October 22, 2025 at 8:49 PM IST
சேலம்: தொடர் மழையின் காரணமாக ஏற்காடு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் வாகனம், கனரக வாகனங்களுக்கு தற்காலிக தடை விதித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக ஏற்காட்டில் அதிகப்படியான மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது.
இதனால் மலைப்பாதைகள் வழியாக ஆங்காங்கே தண்ணீர் வழிந்து ஓடுகிறது. எனவே வரும் நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சேலத்தில் இருந்து ஏற்காடு செல்லும் பிரதான மலை சாலையில் சுற்றுலா வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்களுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சேலம் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''சேலத்தில் இருந்து குப்பனூர் வழியாக ஏற்காடு செல்லும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள், சுற்றுலா வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் போக்குவரத்திற்கு இன்று மாலை (அக்.22) 7 மணி முதல் நாளை மறுநாள் வரை தற்காலிகமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏற்காடு மலைப் பாதையில் அதிக அளவிலான மழை பொழிவு இருப்பதாலும், சாலைகளில் ஆங்காங்கே பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாலும் சுற்றுலா பயணிகள் 24 ஆம் தேதி வரை ஏற்காடு வருவதை முற்றிலும் தவிர்த்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. பொதுமக்கள் இதற்கு முழு ஒத்துழைப்பை நல்கிட வேண்டுமென கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது'' என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே குப்பனூரில் இருந்து ஏற்காடு செல்லும் மலைப் பாதையில் வாழவந்தி அருகே காட்டாற்று வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாக பெய்து வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் மழை தீவிரமாகி புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதா என்பதை குறித்து சென்னை வானிலை மையம் இன்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதில், ''வங்காள விரிகுடாவில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது மண்டலமாக வலுபெற வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து கரையை கடக்கும். அதே போல, அரபிக் கடலில் நிலை கொண்டிருக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியும் மண்டலமாகவோ அல்லது புயலாகவோ வலுப்பெறாது'' என்று தெரிவித்துள்ளது.