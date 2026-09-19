கோயில் சொத்து அபகரிப்பு பற்றி ஆதாரம் கொடுத்தால் உடனடி நடவடிக்கை: அமைச்சர் ரமேஷ் உறுதி

கோயில் சொத்து அபகரிப்பு பற்றி ஆதாரம் கொடுத்தால் உடனடி நடவடிக்கை: அமைச்சர் ரமேஷ் உறுதி
கோயில்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் மிகத் தெளிவாக உள்ளார் என அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2026 at 7:17 PM IST
திருச்சி: தகோயில் நிலங்கள், சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களை பொதுமக்கள் வழங்கினால், சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது இந்து சமய அறநிலையத்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சியில் உள்ள ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு வந்திருந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "கடந்த 1866- ஆம் ஆண்டின் தரவுப்படி, உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமாக 329 ஏக்கர் நிலங்கள் இருப்பதாக ஆவணங்கள் உள்ளன. அதேபோல், 1910 மற்றும் 1930- ஆம் ஆண்டு பதிவேடுகளிலும் இவை திருக்கோயில் சொத்துகளாகவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக பகுதிச் செயலாளர் ராம்குமார், முறையான மூலப்பத்திரங்கள் ஏதுமின்றி, போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து திருக்கோயில் நிலத்தைத் தன் பெயருக்கு மாற்றி அங்கு கட்சி அலுவலகம் நடத்தி வருகிறார். முறைகேடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த நிலத்தின் இன்றைய சந்தை மதிப்பு ரூபாய் 50 கோடி ஆகும்.
துறையின் அமைச்சருக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் தெரியாமல் ஒரு சாதாரண பகுதி செயலாளரால் இவ்வளவு பெரிய மோசடியில் ஈடுபட முடியாது என்பதால், இதன் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இது தொடர்பாகக் கிடைக்கப்பட்டுள்ள உறுதியான ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், ஸ்ரீரங்கம் திருக்கோயிலின் இணை ஆணையர் மூலம் ஸ்ரீரங்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டு, தற்போது எப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை விசாரணை தற்போது தொடங்கப்பட்டு தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட யாரும் தப்பிக்க முடியாது. திருக்கோயில்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மிகத் தெளிவாக உள்ளார்.
ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், அமைச்சராகவும், எனது தொகுதி மக்களின் நலனுக்காகவும் திருக்கோயில் சொத்துக்களை மீட்டெடுக்கவும் இந்த விவகாரத்தில் இறுதி வரை போராடுவேன்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சியில் திமுகவினர் கோயில் நிலங்கள் அல்லது கோயில் சொத்துக்களை எங்கு அபகரித்துள்ளனர் என்பது குறித்த ஆதாரங்களை பொதுமக்கள் வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு வழங்கினால், இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்ததாக எழுந்த புகாரில், திமுக பகுதிச் செயலாளர் ராம்குமார் மீது குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.