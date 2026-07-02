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திருக்கோயில் புதுப்பிக்கும் பணிக்கு லஞ்சம்- இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரி கைது

ஒப்பந்ததாரர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் மண்டல இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகம்
இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 11:09 PM IST

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தஞ்சாவூர்: திருக்கோயில் புதுப்பிக்கும் பணிக்கு ரூபாய் 1 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கியதாகக் கொடுத்த புகாரின் பேரில் மண்டல இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் ஜோதிலட்சுமி மற்றும் அவரது உதவியாளர் ஆகியோரை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அம்மாப்பேட்டை அருகே தீபாம்பாள்புரம் பகுதியில் வன்மீகநாதர் திருக்கோயில் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த திருக்கோயில் புதுப்பிக்கும் பணியை நாகப்பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் மதியழகன் செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், திருக்கோயில் புதுப்பிக்கும் பணிக்கு நிதி வழங்குவதற்காக ஒப்பந்ததாரர் மதியழகனிடம் தஞ்சாவூர் மண்டல இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையராகப் பணிபுரிந்து வரும் ஜோதிலட்சுமி ரூபாய் 1 லட்சம் லட்சமாகக் கேட்டுள்ளார்.

அந்த பணத்தை அவரது உதவியாளராகச் செயல்படும் கிரிஜா மூலம் ஜோதிலட்சுமி பணத்தை லஞ்சமாக பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து ஒப்பந்ததாரர் மதியழகன் தஞ்சாவூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறை டிஎஸ்பி அன்பழகன் தலைமையில் 10- க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர், மண்டல இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் சோதனை செய்தனர்.

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இதில் அவர் லஞ்சம் வாங்கியது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து இணை ஆணையர் ஜோதிலட்சுமி மற்றும் அவரது உதவியாளர் கிரிஜா ஆகியோரை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

TAGGED:

அறநிலையத்துறை அதிகாரி கைது
தஞ்சாவூர்
TEMPLE RENOVATION WORK
HRCE DEPARTMENT
VIGILANCE OFFICERS RAID

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