சிறுவர், சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கோயில் பூசாரிக்கு 178 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை

178 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை கோயில் பூசாரி தொடர்ச்சியாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்ற உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தண்டனை வழங்கப்பட்ட கோயில் பூசாரி பெரியசாமி
தண்டனை வழங்கப்பட் கோயில் பூசாரி பெரியசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 31, 2026 at 5:30 PM IST

சிவகங்கை: 2 சிறுவர்கள், 1 சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 70 வயதான கோயில் பூசாரிக்கு 178 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை அளித்து, போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

சிவகங்கை அருகே சோழபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெரியசாமி (70). இவர் அப்பகுதியில் கோயில் பூசாரியாக இருந்தார். 2024-ம் ஆண்டு கோயிலுக்கு வந்த 2 சிறுவர்கள் மற்றும் 1 சிறுமியை மிரட்டி, அவர்களை தாக்கி காயப்படுத்தி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக இவர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது. பூசாரியின் இந்த கொடூர செயலால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, நடந்த சம்பவம் குறித்து அவரின் தோழியிடம் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். இதனையடுத்து, இந்த சம்பவம் பள்ளி ஆசியரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

தொடர்ந்து, சிறுமி பாதிக்கப்பட்டது குறித்து குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு குற்றத்தை உறுதிப்படுத்திய சிவகங்கை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் பூசாரி மீது வழக்குப்பதிந்து அவரை கைது செய்தனர்.

இந்த வழக்கின் விசாரணை, சிவகங்கை மாவட்ட போக்சோ விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது வந்தது. இந்நிலையில் சிறுவர்கள், சிறுமியை மிரட்டியது, காயப்படுத்தியது, பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது. பூசாரியாக இருந்துகொண்டு கொடூரமான காரியத்தில் ஈடுபட்டது உள்ளிட்ட பூசாரி மீது குற்றங்களை நீதிபதி கோகுல்முருகன் நேற்று உறுதிப்படுத்தினார். அதன்படி, குற்றவாளிக்கு பல்வேறு பிரிவுகளில் தனித்தனியாக தண்டனை அறிவித்தார். அவற்றை தொடர்ச்சியாக அலர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

அதன்படி, குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட பூசாரி பெரியசாமிக்கு மொத்தம் 178 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.8,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட மூன்று குழந்தைகளுக்கும் தலா ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு தொகையை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி தமது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

