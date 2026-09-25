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கோயில் மண்டல பூஜை- தேனீக்கள் கொட்டியதில் 25- க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு

திருக்கோயில் மண்டலபூஜை யாகத்தின்போது அதிகளவில் புகை ஏற்பட்டதாகவும், தேன் கூடு உடைந்து தேனீக்கள் பக்தர்களைக் கொட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கோயில் மண்டல பூஜை
கோயில் மண்டல பூஜை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 11:02 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் அருகே திருக்கோயில் மண்டலப் பூஜையில் தேனீக்கள் கொட்டியதால் 25- க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அருகே வேடல் காந்திநகர் பகுதியில் இருசாத்தம்மன் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் அண்மையில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற நிலையில், 48- வது நாளையொட்டி மண்டலாபிஷேக வெகு சிறப்பாக பூஜை நடைபெற்றது. இதையொட்டி திருக்கோயில் வளாகத்தில் யாக குண்டங்கள் அமைக்கப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் முழங்க யாகம் வளர்த்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. யாகத்தின்போது அதிகளவில் புகை ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

திருக்கோயிலுக்கு அருகே உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் மலைத்தேனீக்கள் கூடு இருந்துள்ளது. அதிகளவிலான புகை காரணமாக தேன்கூட்டில் இருந்து ஏராளமான தேனீக்கள் திடீரென வெளியேறி மண்டல பூஜையில் கலந்துக் கொண்டிருந்த பக்தர்களைக் கடித்தன. இதனால் பூஜையில் கலந்து கொண்டிருந்த பக்தர்கள் அலறியடித்த படி ஓடினர்.

தேனீக்கள் கொட்டியத்தில் காயமடைந்த 25- க்கும் மேற்பட்டோர் அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையிலும், அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர்.

மலைத்தேனீக்கள் கூட்டை அகற்றுவதற்காக அரக்கோணம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறையினருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். கோயில் பூஜையில் பக்தர்களை தேனீக்கள் கடித்த சம்பவம் வேடல் காந்திநகர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

கோயில் மண்டல பூஜை
தேனீக்கள் கொட்டியதில் பாதிப்பு
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம்
அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனை
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