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பட்டியலின மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட ஆலய பிரவேசம்; அதிரடி காட்டிய தமிழக அரசு - சுக்குநூறான தடைகள்

பல தசாப்தங்களுக்கு பிறகு கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பட்டியலின மக்கள் 'தேங்க்யூ சிஎம் சார்' என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பட்டியலின மக்கள்
கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பட்டியலின மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 10:38 PM IST

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கரூர்: பல ஆண்டுகளாக கோயிலில் வழிபாட்டு உரிமை மறுக்கப்பட்ட பட்டியலின மக்கள், தமிழக அரசின் அதிரடி நடவடிக்கையால் இன்று மீண்டும் வழிபாடு செய்தனர்.

கரூர் மாவட்டம் மண்மங்கலம் வட்டம் புஞ்சை கடம்பன்குறிச்சி அருள்மிகு ஸ்ரீமாரியம்மன் மற்றும் அருள்மிகு செல்லாண்டி அம்மன் திருக்கோவில்களில் பல ஆண்டுகளாக பட்டியலின மக்கள் வழிப்பாடு செய்ய தடையிருந்து வந்தது.

இந்நிலையில், கடந்த மே 19-ஆம் தேதி புஞ்சை கடம்பங்குறிச்சி அருள்மிகு ஸ்ரீ மாரியம்மன் திருக்கோயில் திருவிழாவின்போது, கோயிலுக்குள் நுழைந்து வழிபாடு நடத்த பட்டியலின மக்களுக்கு வழக்கம்போல கோயில் நுழைவு உரிமை மறுக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் தமிழக அமைச்சருக்கு அப்பகுதி பொதுமக்கள் சார்பில் ஊர் முக்கியஸ்தர் பொன்.முத்துக்குமார் புகார் மனு ஒன்றை அனுப்பி இருந்தார்.
அந்தப் புகாரின் பேரில் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், கரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆகியோருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து மறுநாள், மே 20-ஆம் தேதி வாங்கல் காவல் நிலையத்தில் ஆதிக்க சமூகத்தை சேர்ந்த கோயில் நிர்வாக குழு முக்கியஸ்தர்கள் முருகேசன், குப்புசாமி ஆகிய 2 பேர் மீது ஐந்து பிரிவுகளில் வாங்கல் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து மண்மங்கலம் வட்டாட்சியர் குமரேசன் தலைமையில் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையும், இந்து சமய அறநிலைத்துறை உதவி ஆணையர் தலைமையில் இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தி அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையானது கடந்த ஒரு மாத காலமாக நடைபெற்றது .

இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு ஜூன் 20ம் தேதி, வழிபாட்டு உரிமை பட்டியலின மக்களுக்கு மறுத்த நிர்வாக குழுவினை அகற்றி, அருள்மிகு மாரியம்மன் மற்றும் செல்லாண்டி அம்மன் கோயில் நிர்வாகப் பொறுப்பை மேற்கொள்ள இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பில் நிர்வாக அலுவலர் ஆறுமுகம் மற்றும் ஆய்வாளர் பாரதி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டனர்.

கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பட்டியலின மக்கள்
கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பட்டியலின மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதைத்தொடர்ந்து இன்று 100-க்கும் மேற்ப்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புடன் பட்டியலின மக்கள் மாவிளக்கு எடுத்து, கோவில்களுக்கு உள்ளே சென்று வழிபாடு செய்தனர்.

இதுகுறித்து கடம்பன்குறிச்சி ஊர் முக்கியஸ்தரான பொன் முத்துக்குமார் அளித்த பேட்டியில், "மூன்று தலைமுறைகளுக்கு மேலாக கோயிலுக்குள் உள்ளே சென்று அம்மனை வழிபாடு நடத்தும் உரிமை மறுக்கப்பட்டு ஆதிக்க சமூகத்தினர் தீண்டாமையை கடைப்பிடித்து வந்தனர். திருவிழாவின் போது கோயிலுக்கு வெளியே நின்று மாவிளக்கு பூஜை செய்து பட்டியலின மக்கள் வழிபாடு செய்து வந்தனர்.

இம்முறை கோயிலுக்குள் சென்று வழிபாடு நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாக கிராம மக்கள், மற்றொரு தரப்பிடம் கூறிய போது, அதனை ஏற்க மறுத்தனர். இது தொடர்பாக புதிதாக ஆட்சி அமைத்த தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், கரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆகியோருக்கு புகார் மனு அனுப்பியதன் அடிப்படையில், சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படாத வகையில் சுமூகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி/தன் அடிப்படையில் பட்டியலின மக்கள் இன்று கோயிலில் வழிபாடு நடத்தினர். இதற்காக எங்கள் கிராம மக்கள் சார்பில் தமிழக முதலமைச்சருக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்றார்.

கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பட்டியலின மக்கள்
கோயிலில் வழிபாடு நடத்திய பட்டியலின மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் முத்து செல்வன் இது தொடர்பாக கூறும்போது, "முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பட்டியலின மக்கள் கோயிலுக்குள் சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையை காரணம் காட்டி நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தும், கோயிலை பூட்டி சீல் வைத்து இரு தரப்பினரும் வழிபாடு நடத்த முடியாத சூழ்நிலையே பல்வேறு கோயில் பிரச்சினைகளில் இருந்து வந்துள்ளது.

புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசு, சமூக நல்லிணக்கத்தை பேணும் வகையில், சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையை சிறப்பாக கையாண்டு தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டு, பல தலைமுறைகளாக வழிபாட்டு உரிமை மறுக்கப்பட்டு வந்ததை மீட்டு கொடுத்துள்ளது மிகுந்த வரவேற்கத்தக்க ஒன்று" என தமிழக அரசுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TEMPLE ENTRY DENIED
KARUR
TVK GOVT
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பட்டியலின மக்கள்

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