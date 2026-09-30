EXPLAINER: காட்டு யானைகளை கோவில்களில் வளர்க்கலாமா? உடல் - மன ரீதியாக வரும் பிரச்சனைகள் என்னென்ன?
"யானைகள் பொதுவாக நீண்ட தூரம் நடக்கும் விலங்கு. அதனை ஒரே இடத்தில் கட்டி போடுகிறோம். அதுவே அதற்கு பல நோய்களை கொண்டு வரும். வெயில் நேரத்தில் யானைகள் நடக்காது. நிழலில் தஞ்சமடையும்"
Published : September 30, 2026 at 7:02 PM IST
BY எஸ்.சீனிவாசன்
இதுவரை நம்மில் பலர் எத்தனையோ கோவில்களுக்கு சென்றிருப்போம். சுவாமி தரிசனம் முடிந்த பின்னர் அந்த கோவிலின் ஒதுக்குபுறமாக சங்கிலியால் கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள யானையை, சாதாரணமாக பார்த்து கடந்து சென்றிருப்போம். சில நேரங்களில் அதற்கு பழங்களையோ, சில்லறை பணத்தையோ கொடுத்திருப்போம். குழந்தைகள் இருந்தால் அவற்றிடம் அதை வேடிக்கை காட்டியிருப்போம். ஆனால், என்றைக்காவது அந்த யானையை பற்றி நாம் சிந்தித்திருப்போமா?
காடுகளில் சுதந்திரமாகவும், தாய், தந்தை மற்றும் சுற்றத்துடனுடன் வாழ்ந்து வந்த அந்த யானையின் மன வலியை யாரேனும் யோசித்து பார்த்திருப்போமா? மன மகிழ்ச்சிக்காகவும், நிம்மதிக்காகவும் நாம் செல்லும் கோவில்களில், தனக்கு இயற்கையாக கிடைக்க வேண்டியவை கூட கிடைக்காமல் முடங்கி கிடக்கும் கோவில் யானைகளை பற்றி அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம்.
3,000 கி.மீ. கடந்து வந்த யானைகள்
இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் வனத்துறை மூலமாக, அசாம் மாநில அரசின் ஒப்புதலுடன் 5 யானைகளைத் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. 3,000 கிலோமீட்டருக்கும் அதிக தொலைவை கடந்து, லாரிகள் மூலம் இந்த யானைகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இந்த யானைகளுக்கு, அந்தந்தக் கோயில்களில் சிறப்புப் பூஜைகள் செய்யப்பட்டு பக்தர்களாலும் கோயில் நிர்வாகத்தினராலும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
கோயில்களில் தஞ்சம்
அவற்றில் திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு ‘ஹீராலால்’ (வயது 8) மற்றும் ‘சிவா’ (வயது 6) ஆகிய இரு இளம் ஆண் யானைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன. பஞ்சபூதத் தலங்களில் அக்னித் தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலையில், பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புதிய யானைகள் வருகை தந்துள்ளது பக்தர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதுபோல, உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு ‘துர்கா’ என்ற 5 வயது நிரம்பிய பெண் யானை கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. நவக்கிரகத் தலங்களில் செவ்வாய் தலமாகவும், பிணி தீர்க்கும் தலமாகவும் விளங்கும் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு ‘ரூப்சிங்’ என்ற 13 வயது நிரம்பிய ஆண் யானையும், காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்திற்கு ‘பிஜுலி’ என்ற 5 வயது நிரம்பிய பெண் யானையும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
தாய்ப்பாசத்தை கொடுக்க முடியுமா?
இந்த யானைகளைப் பராமரிக்க அசாமில் இருந்து வந்த பாகன்களுடன் இணைந்து, தமிழக பாகன்களும் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். பாசத்துடன் சோறும், பழமும் ஊட்டி வருகின்றனர். யானைகளின் வருகை ஒரு ஆன்மீகக் கொண்டாட்டமாக பக்தர்களால் பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், பிஞ்சு வயதிலேயே தாயிடமிருந்து பிரித்து, மிக நீண்ட தூரம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் அந்த யானைகளின் மனம் எப்படி பாடுபடும் என கேள்வியெழுப்புகின்றனர் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்.
இதுகுறித்து கோவையைச் சேர்ந்த ஓசை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் தலைவர் காளிதாசன் கூறுகையில், "கோவிலில் யானைகளை வளர்ப்பதற்கு பதிலாக, அந்த யானைகளை காடுகளிலேயே விட்டு விடலாம். இயற்கையான சூழலில் காட்டில் சுற்றி வந்த யானைகள், தாய் மற்றும் குடும்ப உறவுகளிடம் இருந்து பிரித்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன என்பதை நாம் உணர வேண்டும்.
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சட்ட விதிமீறலா?
மேலும், இந்த யானைகள் கொண்டுவரப்பட்டதில் சில விதி மீறல்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது பற்றிய தெளிவு ஏதும் இல்லை. இந்த யானைகள் யாரிடம் இருந்து வாங்கப்பட்டது, என்ன விலைக்கு வாங்கப்பட்டது என்பது குறித்த விவரங்களும் இல்லை.
ஒவ்வொரு யானையின் பிறப்பு விவரங்கள் முழுமையாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். அதன் அடிப்படையிலேயே, ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும். அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசும், அசாம் அரசும் விவரங்கள் சரியாக உள்ளன என்று கூறுகிறது, ஆனால் மதுரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள 5 வயதான பெண் யானை 2021 ஆம் ஆண்டு பிறந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 2025ம் ஆண்டில் தான், அதன் உரிமையாளர் சான்று உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுவே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
அதுபோல் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ள ரப்சிங் யானையின் சிப், வேறொரு யானைக்கு பொருத்தப்பட்டு இருக்கலாமோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. இதனைப் பார்க்கும்போது, அசாமிலிருந்து இந்த யானைகளை கொண்டு வந்ததில் ஏதோ ஒரு விதிமுறை மீறப்பட்டுள்ளது என்பது மட்டும் தெரிகிறது.
'காட்டுத் தன்மை' போகாது
யானைகள் என்பது ஒரு காட்டு விலங்கு. எவ்வளவுதான் அதனை நாம் வளர்த்தாலும், அதற்குள் இருக்கும் காட்டு தன்மை போகாது. மற்ற வீட்டு விலங்குகள் போல அது மாறாது. யானைகள் குடும்பமாக காட்டில் வாழும் விலங்கு. அதனை தனியாக பிரித்து கொண்டு வருவது என்பது அதன் மீது நடத்தப்படும் ஒருவித வன்முறை தான்.
பாதி உணவு கூட கிடைப்பதில்லை
கோவில்களில் யானைகளை வளர்க்க வேண்டும் என எந்த அவசியமும் இல்லை. ஒரு பகட்டுக்காகவே இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. தற்போது கோவில்களில் உள்ள யானைகளின் நிலைமை பரிதாபத்துக்குரியதாகவே உள்ளது. குடும்பமாக வாழக்கூடிய விலங்கை வளர்ப்பு விலங்காக்கி நாம் உண்ணும் உணவுகளை அதற்கு தருகிறோம். வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யானைகள் பெரும்பாலும் காடுகளில் கிடைக்கும் உணவுகளை சாப்பிடுகிறது. ஆனால், கோவில் யானைகளுக்கு மிகக் குறைந்த அளவிலேயே உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
நோய்களால் பாதிக்கப்படும் அபாயம்
யானைகள் பொதுவாக நீண்ட தூரம் நடக்கும் விலங்கு. அதனை ஒரே இடத்தில் கட்டி போடுகிறோம். அதுவே அதற்கு பல நோய்களை கொண்டு வரும். வெயில் நேரத்தில் யானைகள் நடக்காது. நிழலில் தஞ்சமடையும். ஏனெனில், அதற்கு வியர்வை சுரப்பிகள் கிடையாது. ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? கோவில்களில் கான்கிரீட் தளத்தில் நடக்க வைக்கிறோம். தார் சாலையில் நடக்க வைக்கிறோம். இதனால் அவை ஊனமாகும் அபாயங்களும் உள்ளன.
கொடுமையிலும் கொடுமை
வியர்வை சுரப்பி இல்லாத யானைகளுக்கு, திருவிழா காலங்களில் கம்பளங்கள் போர்த்தியும், வர்ணங்கள் பூசியும் அதனை அழகு படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் உண்மையில் நாம் கொடுமைப்படுத்துகிறோம். இவையெல்லாம் யானைகளின் இயல்புக்கு எதிரானது. இத்தகைய கொடுமைகளை எல்லாம் செய்துவிட்டு, அதே யானையை வணங்குகிறோம் எனக் கூறுவதை எப்படி பார்ப்பது எனத் தெரியவில்லை.
மேலும், மனிதர்களுடன் கோவில் யானைகள் பழகுவதால் மனிதர்களிடமிருந்து அதற்கு நோய்கள் பரவுகின்றன. எனவே கோவில்களில் யானைகள் வளர்ப்பததை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இதற்கு சட்ட ரீதியாகவே சிக்கல்கள் உள்ளன. இதுதொடர்பான பல வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வருகின்றன.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பே உள்ளது
இதுகுறித்து சூழலியல் ஆர்வலர் மோகன்ராஜ் கூறுகையில், "காட்டு யானைகளை வளர்ப்பு யானைகளாக மாற்றக்கூடாது என உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வனங்களில் யானைகளின் எண்ணிக்கை குறைவதே இதற்கு முக்கிய காரணம். அழியும் தருவாயில் உள்ள யானைகளை, வளர்ப்பு யானைகளாகவும், உயிரியல் பூங்காவிலும் வளர்க்கக்கூடாது. யானைகள் காட்டுக்கு தான் தேவை நாட்டிற்கு அல்ல.
உளவியல் பாதிப்பு
குட்டி யானைகளை தாயிடம் இருந்து பிரித்து, கோவில்களில் கொண்டு வந்து வளர்ப்பது உளவியல் ரீதியாக அதற்கு மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இதனால், சில நேரங்களில் கோவில் யானைகள், பாகன்களை தாக்குவதை பார்த்திருப்போம். ஆகவே, கோவில்களில் யானை வளர்க்கப்படுவதை, முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும். கோயில்களுக்கு யானைகளை வாங்கும் நடைமுறையை, தமிழ்நாடு அரசு கைவிட வேண்டும். மேலும், தற்போது புதிதாக வாங்கப்பட்ட யானைகளை, அதன் வயது, உடல்நலம் உள்ளிட்டவற்றை ஆராய்ந்து அவற்றின் வாழிடத்திற்கே திருப்பி அனுப்ப அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.