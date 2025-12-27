மாமல்லபுரத்தில் சிவலிங்க சிலையை திருடிய தெலங்கானா பூசாரி - சிக்கியது எப்படி?
அவரிடம் இருந்து கடத்தப்பட்ட 100 கிலோ எடையுள்ள, 2 அடி உயரமுள்ள சிவலிங்கத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : December 27, 2025 at 5:30 PM IST
சென்னை: 100 கிலோ எடையுள்ள சிவலிங்கத்தை இரு சக்கர வாகனம் மூலம் திருடிச் சென்ற கோயில் பூசாரியை மாமல்லபுரம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தெலங்கானா மாநிலம், ஐதராபாத்தை அடுத்த விக்ரபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் (29). இவர், அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு சிவன் கோயிலில் தலைமை பூசாரியாக உள்ளார். இந்நிலையில் சிவன் கோயிலில் வெளிப்புற வளாகத்தில் புதிய சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்வதற்காக கோயில் நிர்வாகத்தினர் புதிய சிவலிங்க கற்சிலையை வாங்கி வர அவரை மாமல்லபுரம் அனுப்பி உள்ளனர்.
பூசாரி கார்த்திக், மாமல்லபுரம் வடகடம்பாடி அம்பாள் நகரில் ஒரு கற்சிற்பக் கூடத்தில் 2 அடி உயர சிவலிங்க சிலையை பார்த்து தாங்கள் இதனை வாங்கி செல்வதாகவும், ஊருக்கு சென்றவுடன் உங்களுக்கு ஜிபே மூலம் பணம் அனுப்புவதாகவும், சிலையை நீங்கள் பார்சலில் அனுப்பி விடுங்கள் என அங்குள்ள சிற்பி ஒருவரிடம் கூறிவிட்டுச் சென்றார்.
பிறகு, அருகில் உள்ள பூஞ்சேரி பகுதிக்கு சென்ற கார்த்திக் அங்கு பாரிவள்ளல் (43) என்பவருடைய கற்சிற்ப கூடத்தின் வெளியே சாலை ஓரத்தில் முழுவதும் வடிவமைக்கப்பட்ட சிவலிங்கம் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பார்த்த கார்த்திக், சிவலிங்கத்தை திருடிச் சென்று ஐதராபாத் கோயிலில் வைக்க திட்டமிட்டார். பிறகு, இரு சக்கர வாகனம் ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்த கார்த்திக், இரவோடு இரவாக யாருக்கும் தெரியாமல் பாரிவள்ளல் சிற்ப கூடத்திற்கு சென்று அங்கு வெளியே வைக்கப்பட்டிருந்த சிவலிங்க சிலையை கோணிப் பையில் சுற்றி எடுத்துச் சென்றார்.
அப்போது பூஞ்சேரி சோதனை சாவடியில் மாமல்லபுரம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தர்மலிங்கம், சப்-இன்ஸ்பெக்டர் ஆசைத்தம்பி ஆகியோர் வாகன தணிக்கை செய்த போது பூசாரி கார்த்திக், அவர்களை பார்த்து தப்பி ஓட முயன்றுள்ளார்.
பிறகு, அவரை மடக்கிப் பிடித்த போலீசார், கோணிப்பையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிவலிங்க சிலையைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பூசாரி கார்த்திக்கை மாமல்லபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரித்த போது, சிவலிங்கம் சிலையை கடத்திச் சென்றது தெரிய வந்தது.
பிறகு பூசாரி கார்த்திக்கிடம் இருந்து கடத்தப்பட்ட 100 கிலோ எடையுள்ள, 2 அடி உயரமுள்ள சிவலிங்கத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். பிறகு தெலங்கானா சிவன் கோயில் பூசாரி கார்த்திக் திருக்கழுக்குன்றம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, செங்கல்பட்டு கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.