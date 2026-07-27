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'தேர்வுகளை நடத்துவதில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு மிக முக்கியம்'- சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் முன்னணி நிபுணரான நந்தன் நீலகேனி தலைமையிலான குழுவில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சோம்நாத், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி உள்ளிட்டோர் உறுப்பினர்களாக இடம் பெற்றுள்ளனர்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி
சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 11:15 AM IST

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சென்னை: "தேர்வுகளை நடத்துவதில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு மிக முக்கியமானது" என்று தேர்வு முறைகளில் சீர்த்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் உறுப்பினரும், சென்னை ஐஐடி இயக்குநருமான காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு முறைகேடு விவகாரத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் மாணவர்கள், இளைஞர்களின் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து தர்மேந்திர பிரதான் மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதையடுத்து, உணவுப்பொருள் வழங்கல், பொதுவிநியோகத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கல்வித் துறைக் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உத்தரவிட்டிருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, அவர் உடனடியாக பொறுப்பேற்று கொண்டார். பின்னர் கல்வி துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்த சூழலில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்றிரவு (ஜூலை 26) சமூக வலைதளத்தில் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். அதில், "தேர்வு முறைகளில் சீர்த்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள ஆதார் திட்டத்தின் முன்னாள் தலைவரும், இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனருமான நந்தன் நீலகேனி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் நடைபெறும் போட்டித் தேர்வுகளின் வெளிப்படைத்தன்மையை இந்த குழு உறுதி செய்யும். தேர்வுகளின் போது தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை, சீர்த்திருத்தங்கள் தொடர்பாக அரசுக்கு பரிந்துரை அளிக்கும். வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கத் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான பாதுகாப்பு அமைப்புகளை இக் குழு உருவாக்கும்" என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

நந்தன் நீலகேனி தலைமையிலான குழு உறுப்பினர்கள் விவரம்

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் முன்னணி நிபுணராக உள்ள நந்தன் நீலகேனி தலைமையிலான குழுவில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சோம்நாத், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, கல்வித் துறை முன்னாள் செயலாளர் அனிதா கர்வால், தளவாடங்கள்-நிர்வாகத்துறை நிபுணர் அம்ரித் லால் மீனா, உளவுத்துறையின் முன்னாள் இயக்குநர் தபன் தேகா ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக இடம் பெற்றுள்ளனர்.

தேர்வுகளை நடத்துவதில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு மிக முக்கியம்

இந்த நிலையில், ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, "தேசிய தேர்வு முகமையால் நடத்தப்படும் தேர்வு முறையை தொழில்நுட்பக் கண்ணோட்டத்திலும், கட்டமைப்புச் சீர்த்திருத்தங்கள் மூலமாகவும், மேம்படுத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவில் என் பெயரும் இடம் பெற்றுள்ளது.

இன்றைய கால கட்டத்தில் தேர்வுகளை நடத்துவதில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு மிக முக்கியமானது. இந்த தேர்வு முறை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். ஒரு மாணவர் 90 மதிப்பெண்களை பெற்றிருந்தால் அந்த மதிப்பெண் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? என்பதை அந்த தேர்வு நடத்தும் அமைப்பு விளக்க வேண்டும். இங்கு தான் தொழில்நுட்பத்தின் தேவை உள்ளது" என்று குறிப்பிட்டார்.

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TAGGED:

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி
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