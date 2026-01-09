'கொடைக்கானல் வட்டக்கானல் முதல் கும்பக்கரை வரை 8 கி.மீ ரோப் கார் சேவை' - தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆய்வு
முதற்கட்டமாக சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு நடைபெற்ற பிறகு, திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு பணிகள் துவங்குவதற்கான சாத்திய கூறுகள் ஆராயப்படும் என தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : January 9, 2026 at 10:43 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், வட்டக்கானல் முதல் கும்பக்கரை வரை 8 கிலோ மீட்டர் தூரம் ரோப் கார் சேவை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் உலகளவில் சுற்றுலா தலமாக விளங்கி வருகிறது. கொடைக்கானலுக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இந்த நிலையில், கொடைக்கானலில் நாள்தோறும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது.
தற்போது கொடைக்கானலுக்கு செல்ல பழனி மற்றும் வத்தலக்குண்டு என இரண்டு மலைப்பாதைகள் இருந்தாலும், இந்த இரண்டு பாதைகளிலும் போக்குவரத்து மிகவும் நெரிசலானவையாக மாறியுள்ளன. மேலும் கும்பக்கரை - அடுக்கம் - கொடைக்கானல் பாதை இருந்தாலும், அங்கு இலகுரக வாகனங்களுக்கே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக சுற்றுலாப் பயணிகள் மட்டும் இல்லாமல் அங்கு வசிக்கும் பொதுமக்களும் கடுமையான சிரமத்தை சந்திக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இந்நிலையில், கொடைக்கானலில் உள்ள வட்டக்கானல் பகுதியில் இருந்து வெள்ளகெவி வழியாக கும்பக்கரை வரை ரோப் கார் திட்டம் செயல்படுத்த முதற்கட்டமாக காணொளி காட்சி மூலம் வல்லுனர்களுடன் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெற்று இருந்தது.
இந்நிலையில் இன்று கொடைக்கானல் கோட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் மற்றும் சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தை சேர்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் வட்டக்கானல் பகுதியில் இருந்து டால்பின் நோஸ் வரையில் நேரில் சென்று சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
சுமார் 8.3 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு ரோப் கார் திட்டம் செயல்முறைப்படுத்தப்படும் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. வட்டக்கானலில் இருந்து வெள்ளகவியில் ஒரு நிறுத்தம், வெள்ளகவி கிராமத்தில் இருந்து கும்பக்கரையில் ஒரு நிறுத்தம் என திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கூறுகையில், ''முதற்கட்டமாக சாத்தியக்கூறு குறித்து ஆய்வு நடைபெற்ற பிறகு திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு பணிகள் துவங்குவதற்கான சாத்திய கூறுகள் ஆராயப்படும். இதே போன்று கொடைக்கானலில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களான பிரையன்ட் பூங்கா பகுதியில் இருந்து பசுமை பள்ளத்தாக்கு, குணா குகை, பைன் மரக்காடுகள் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களை வட்டமாக சுற்றி வருவது குறித்தும் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது'' என்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் இரண்டு ரோப் கார் சேவை கொடைக்கானலில் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.