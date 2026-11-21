யானை நடமாட்டம் குறித்து எச்சரிரிக்க டிஜிட்டல் பலகைகள்: வால்பாறையில் 3 இடங்களில் அமைப்பு
யானை நடமாட்டத்தை அறிவிக்கும் வகையில் ஐயர்பாடி தோட்டம், ஸ்ரீகுன்றா தோட்டம் மற்றும் குரங்குமுடி தோட்டம் ஆகிய மூன்று இடங்களில் இந்த டிஜிட்டல் அறிவிப்புப் பலகைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
Published : November 21, 2026 at 9:13 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வால்பாறையில் மனித - வனவிலங்கு இணக்கமான வாழ்வை ஊக்குவிக்கும் வகையில், கிளவுட் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைக்கப்பட்ட யானை நடமாட்ட எச்சரிக்கை அமைப்பை வால்பாறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ. சுதாகர் தொடங்கி வைத்தார்.
கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் உள்ள ஐயர்பாடி தோட்டத்தில், யானைகளின் நடமாட்டம் குறித்து வாகன ஓட்டிகளுக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் கருவியின் செயல்பாடு இன்று தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இது, அப்பகுதியில் சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், மனிதர்களும் யானைகளும் இணக்கமாக வாழ்வதை ஊக்குவிக்கவும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும்.
இந்தத் திட்டத்தை வால்பாறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ. சுதாகர் தொடங்கி வைத்தார். ‘நேச்சர் கன்சர்வேஷன் ஃபவுண்டேஷன்’ அமைப்பு, ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்துடன் இணைந்து, முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்புணர்வு (CSR) திட்டத்தின் ஆதரவுடன் இதனை செயல்படுத்தியுள்ளது.
யானை நடமாட்டம் குறித்து தெரிவிக்க டிஜிட்டல் அறிவிப்புப் பலகைகள்
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், “கிளவுட் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைக்கப்பட்ட இந்த டிஜிட்டல் அறிவிப்புப் பலகைகள், அப்பகுதியில் யானைகள் இருப்பது குறித்த தகவல்களை வாகன ஓட்டிகளுக்கும், உள்ளூர் மக்களுக்கும் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம், யானைகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பயணிக்கும்போது மக்கள் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட முடியும்.
மேலும், இதன் மூலம் யானைகளின் நடமாட்டத்திற்கு ஏற்ப எச்சரிக்கைகளை உடனுக்குடன் மாற்றியமைக்க முடிகிறது.
தேயிலைத் தோட்டங்கள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் காடுகளைக் கொண்ட வால்பாறை பகுதி என்பதால் யானைகளுக்கு முக்கியமான வாழ்விடமாகவும், அவை இடம்பெயரும் பாதையாகவும் உள்ளது.
இந்த யானை வழித்தடங்கள், உள்ளூர் மக்கள், தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் பயன்படுத்தும் சாலைகளுடன் குறுக்கிடுவதால், சில நேரங்களில் மனிதர்களுக்கும் வனவிலங்குகளுக்கும் இடையிலான எதிர்பாராத சந்திப்புகள் நிகழ்கின்றன.
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டிஜிட்டல் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை இணைப்பதன் மூலம், கண்காணிப்புக் குழுவினருக்கும் சாலைப் பயனாளிகளுக்கும் இடையிலான தகவல் இடைவெளியை குறைக்க இந்த முயற்சி உதவுகிறது. இது, எதிர்பாராத சந்திப்புகளின் அபாயத்தைக் குறைப்பதோடு, யானைகள் வாழும் பகுதிகளில் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்யவும் துணைபுரிகிறது.
இந்நிலையில், ஐயர்பாடி தோட்டம், ஸ்ரீகுன்றா தோட்டம் மற்றும் குரங்குமுடி தோட்டம் ஆகிய மூன்று இடங்களில் இந்த டிஜிட்டல் அறிவிப்புப் பலகைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலக சிஎஸ்ஆர் (CSR) மேலாளர் வினய சந்திரன் எம். ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். NCF-ன் பிரதிநிதிகளான கணேஷ் ரகுநாதன், சதீஷ் குமார் மற்றும் சித்ரா ஆறுமுகம் ஆகியோருடன், பாரி அக்ரோ (Parry Agro) நிறுவனத்தின் மூத்த பொது மேலாளர் பாலாஜி மற்றும் உதவிப் பொது மேலாளர் சிவகுமார் ஆகியோரும் கலந்துகொண்டனர்.