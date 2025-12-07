ETV Bharat / state

வால்பாறையில் சிறுத்தை தாக்கி சிறுவன் உயிரிழப்பு - நிலைமையை சரிசெய்ய குழு அமைத்த அரசு

குழுவானது வால்பாறை தேயிலை எஸ்டேட் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் திறம்பட செயல்படுத்தப்படுவதை கண்காணிக்கவும் அதனை உறுதி செய்யவும் பரிந்துரைகளை வழங்கும்.

சிறுவனை தேடும் பணி
சிறுவனை தேடும் பணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 7, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: வால்பாறை பகுதியில் மனித - வன விலங்கு மோதலை தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு குழு அமைத்திருக்கிறது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்பாறை பகுதியில் ஏராளமான தேயிலைத் தோட்டங்கள் இருக்கின்றன. அங்கு வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பலர் தங்கி பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அங்குள்ள மக்களுக்கு வன விலங்குகள் பெரும் பிரச்சினையாக இருக்கின்றன. அடிக்கடி வன விலங்குகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழைந்து, குழந்தைகள் மற்றும் கால்நடைகளை பிடித்துச் செல்வது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

அந்த வகையில், நேற்று இரவு சுமார் 7.15 மணியளவில், இந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 வயது சிறுவன் ​​சைபுல் ஆலம் தங்கள் வீட்டின் முன்பு விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த சிறுத்தை, சிறுவனை அடித்து, தேயிலை புதருக்குள் இழுத்துச் சென்றது. சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அக்கம்பக்கத்தினர், இதுகுறித்து தோட்ட அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்தனர். அவர்கள் உடனடியாக வால்பாறை வனத்துறையினருக்கு தகவல் கொடுக்கவே, சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

சற்று நேரத்தில் தேயிலை புதருக்குள் இருந்து இறந்து கிடந்த சிறுவனின் உடலை கண்டறிந்த வனத்துறையினர் வால்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இத்துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சிறுவனின் குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வனத்துறை செய்து வருகிறது.

உயிரிழந்த சிறுவன்
உயிரிழந்த சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், வால்பாறை பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்ட எஸ்டேட் குடியிருப்புகளில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தினால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்கும் பொருட்டு வனத்துறையினர், அனைத்து எஸ்டேட் பகுதிகளிலும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் மாமன் மச்சான்களாக பழகி வருகிறோம்: நயினார் நாகேந்திரன் நெகிழ்ச்சி

மேலும் மனித - வன விலங்கு மோதலை தடுக்க, கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் எஸ்டேட் மேலாளர்களுடனும் விழிப்புணர்வு ஆலோசனைக் கூட்டங்களும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. தோட்ட அதிகாரிகளுக்கு கீழ்க்காணும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

  • தொழிலாளர் குடியிருப்புகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் புதர்களை அகற்றி சுத்தமாக வைத்தல்.
  • தெளிவான சூழலை ஏற்படுத்த வீடுகளைச் சுற்றி விளக்குகள் அமைத்து, போதுமான வெளிச்சத்தை உறுதி செய்தல்.
  • மாலை நேரங்களில் குடியிருப்புவாசிகள் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும், பாதுகாப்பை பலப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, இந்த தோட்டத்தில் தொழிலாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு நடத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், தற்போது சிறுத்தை தாக்கி சிறுவன் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து, நீண்ட கால தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்த, குறிப்பாக புலிகள் காப்பக எல்லைக்கு வெளியே உள்ள எஸ்டேட் பகுதிகளில், தலைமை வன உரியினக் காப்பாளரின் பரிந்துரையின் பேரில், கூடுதல் தலைமை முதன்மை தலைமை வனக்காப்பாளர் ராம சுப்பிரமணியன் இ.வ.ப தலைமையில், கீழ்கண்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது.

1. துணை இயக்குநர், ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம்

2. சார்-ஆட்சியர், பொள்ளாச்சி

3. பிரதிநிதி - இயற்கை பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை

4. நகராட்சி ஆணையர், வால்பாறை

5. உதவி ஆணையர், தொழிலாளர் (தோட்டங்கள்) வால்பாறை மண்டலம்

இக்குழு, வால்பாறை தேயிலை எஸ்டேட் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் திறம்பட செயல்படுத்தப்படுவதை கண்காணிக்கவும் அதனை உறுதி செய்யவும், நிலைமைகளை மதிப்பீடு செய்து குறிப்பிட்ட பரிந்துரைகளை வழங்கும். மேலும் இக்குழு தனது அறிக்கையினை இரண்டு வாரங்களுக்குள் அரசிடம் சமர்ப்பிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

VALPARAI CHEETAH ATTACK
VALPARAI WILD ANIMAL ATTACK
வால்பாறை வனவிலங்கு பிரச்சினை
சிறுத்தை தாக்குதல்
HUMAN WILD ANIMALS CONFLICT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.