பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் - தமிழக அரசிடம் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி கோரிக்கை
தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இழைக்கப்பட்டுள்ள அநீதிகளை களைத்து, தங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
Published : May 12, 2026 at 8:21 PM IST
சென்னை: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடைமுறை படுத்துவது தொடர்பாக தமிழக அரசிடம் தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மாநில செயற்குழுக் கூட்டம் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் கரூர் மாவட்ட அலுவலகத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் மே 11-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மாநிலத் தலைவர் மூ.மணிமேகலை தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். இக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மேலும், தவெக அளித்த அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என வலியுறுத்தியதுடன், அரசிற்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
குறிப்பாக, தொடக்கக்கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இழைக்கப்பட்டுள்ள, மிகப்பெரும் பாதிப்புகளான இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஆசிரியர்களுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தொடக்கக்கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் 90 சதவீத ஆசிரியர்கள், குறிப்பாக பெண் ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வை பாதிக்கும் வகையில் கடந்த ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணை 243ஐ ரத்து செய்தல், 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆசிரியர்கள் பெற்று வந்த உயர்கல்விக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வை ரத்து செய்தல், கடந்த ஆட்சியில் தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அரசாணைகளுக்கு புறம்பான தவறான தணிக்கை தடைகளால் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை கருத்தில் கொண்டு தவறான தணிக்கை தடைகளை ரத்து செய்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் தவெக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, கடந்த அரசு அறிவித்த தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்திட்டம் (TAPS) தொடர்பான அரசாணை வெளியான போதிலும், அதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடாததால், அறிவிப்பிற்கு பின்பு ஓய்வு பெற்றவர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர். தவெக வாக்குறுதியில் தெரிவித்தப்படி பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடைமுறைப் படுத்துவது குறித்து விரைந்து பரிசீலித்து உடனடியாக நடைமுறை படுத்த வேண்டும் எனவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.