ஆசிரியர் தினத்தில் சிரிக்க மறந்த ஆசிரியர்கள்; பணி சுமை முதல் டெட் தேர்வு அழுத்தம் வரை
ஆசிரியர் தின வாழ்த்தைப் பெரும்போது புன்னகைக்க வேண்டும் என்பதையே தங்களை அறியாமல் மறந்துவிடும் நிலைக்கு அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 5, 2026 at 12:11 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 12:19 AM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன் & ஜான்வி
”கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றையவை எவை”
என்ற திருக்குறள், அழிவு இல்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே என்பதை உணர்த்துகிறது. அந்த ஒப்பற்ற செல்வத்தை நமக்கு அளிப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். அதேபோன்று, ’மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம்’ என்று சொல்வார்கள். நமது தாய், தந்தைக்குப் பிறகு ஆசிரியர்கள்தான் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கை பெற்றுள்ளார்கள். அவர்களுக்குப் பின்னர்தான் கடவுளே. தன்னலமற்ற ஒரு வாழ்க்கை கொண்டு சமூகத்திற்கான மிகப்பெரிய பங்களிப்பை ஆற்றுபவர்கள் என்றால் அது நிச்சயம் ஆசிரியர்கள்தான்.
இப்படி ஆசிரியர்களை ஆதி காலத்தில் இருந்து மிகவும் மதிக்கத்தக்க இடத்தில் வைத்து நாம் பார்த்து வருகிறோம். ஆசிரியர்களின் உழைப்பை அங்கீகரித்து, அவர்களைப் போற்றி வணங்கும் நாளாக ஆசிரியர் தினத்தைக் கொண்டாடி வருகிறோம்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆசிரியர் தினத்தில் வாழ்த்துகள் பெரும் ஆசிரியர்கள், இந்தாண்டு அதனை புன்னகையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் இல்லை என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இந்த நிலை என்பது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்லை, உடல் சோர்வு, கஷ்ட நஷ்டம் பாராமல் நாடு முழுவதும் உழைத்துக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களும் பொருந்தும்.
ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் என்று யோசித்துப் பார்க்கிறீர்களா? அதற்கான காரணத்தை ஒரு விஷயத்தைச் சொல்லி நாம் சுருக்கிவிட முடியாது.
ஒரு பக்கம் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் கட்டாயம் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தம், பணிச் சுமை, எஸ்.ஐ.ஆர் பணி மற்றும் தேர்தல் பணியை முடித்து மூச்சு விடுவதற்குள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என தொடர் இடறல்களுக்கு நடுவில் சிக்கித் திணறும் நிலையிலும், மாணவர்களின் கல்வி பாதித்து விடக்கூடாது என தங்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை இழந்து உழைத்துக் கொண்டிருப்பதாக அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.
இத்தனை பணிக்கும் சிந்தனைகளுக்கும் நடுவே, நாம் ஆசிரியர் தின வாழ்த்தைப் பெறும்போது புன்னகைக்க வேண்டும் என்பதையே தங்களை அறியாமல் மறந்துவிடும் நிலைக்கு தாங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர்.
நெருப்பாற்றில் நீந்தக் கூடிய ஒரு நிலை
இந்த நிலை குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட அரசுப் பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியர் என்.ரமேஷ் கூறுகையில், “ஆசிரியர் பணியாம் அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்பதற்கு ஏற்ப ஆசிரியர் பெருமக்கள் கற்பித்தல் பணியில் முழுவதுமாக ஈடுபட முடியாத சூழலில் உள்ளனர்.
வெளியில் இருந்து பார்க்கிறவர்கள், அவர்களுக்கு என்ன அரசு வேலை, கைநிறைய சம்பளம். காலையில் சென்று மாலையில் வந்துவிடுவார்கள் என சொல்கிறார்கள். ஆனால், அந்த பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்குத்தான் தெரியும், இது நெருப்பாற்றில் நீந்தக் கூடிய ஒரு நிலை என்று.
கற்பித்தல் பணியை தாண்டி, மற்ற பணிகளில் ஈடுபடுவதால் மாணவர்களுக்குக் கல்வி போதிக்க முடியாத ஒரு நிலையில்தான் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். புள்ளி விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவிடுவது, விழாக்கள், மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் புத்தகங்கள், காலணிகள் ஆகியவற்றை எடுத்து வர செல்வது உள்ளிட்டவற்றினால் கற்பித்தல் நேரம் வீணாகி விடுகிறது.
இவைமட்டுமின்றி, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலும் ஈடுபடுகிறோம். மாணவர்களின் பல்வேறு விதமான புள்ளி விவரங்களை கட்டாயம் எமிஸ் தளம் பதிவிட வேண்டும் என்றும் நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறோம். அதிலேயே பெரும்பாலான நேரம் வீணாகிவிடுகிறது.
இந்த சூழலில், பள்ளி தூய்மைக்கான பணிக்கு குறைந்த கட்டணம் வழங்கப்படுவதால், பெரும்பாலானவர் அப்பணிக்கு வருவது இல்லை. அது போன்ற சூழ்நிலைகளில் அந்த பணியையும் நாங்களே செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏற்படுகிறது.
இதுபோன்று பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் நேரம் வீணாகி வருவதால், அப்பணிகளில் இருந்து ஆசிரியர்களை விடுவிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 5-ம் தேதி ஆசிரியர்களை தூக்கிக்கொண்டாடும் இந்த சமுதாயம், இதர நாட்களை ஆசிரியர்களை வசைபாடுவது வேதனைக்குறியது. மேலும், சம வேலைக்குச் சம ஊதியம் என்பதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றாலும் கூட 2009-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு இது எட்டாக்கனியாக இருக்கிறது. ஒரே கல்வி, ஒரே பணி, ஒரே பதவி என்றாலும் கூட இரு வேற ஊதிய முறை இருக்கிறது. இதற்கு பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியும் கூட இன்னும் கானல் நீராகவே இருக்கிறது.
சம வேலைக்குச் சம ஊதியம் கேட்டுப் போராடும் ஆசிரியர்கள், ஊதிய உயர்வு கேட்கவில்லை, அவர்களுக்கான உரிய ஊதியத்தைக் கேட்கிறார்கள். அவர்களுக்கான தன்மாக ஊதியத்தை வழங்கி, அவர்கள் தலை நிமிர்ந்து சமுதாயத்தில் வாழவும், கற்பித்தல் பணியில் மகிழ்வோடு ஈடுபடவும் அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆசிரியர் தினத்தில் இதற்கான ஒரு அறிவிப்பை நாங்கள் எதிர் நோக்கிக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம்" எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
குழந்தைகளுடன் பயணிக்க வேண்டிய நாங்கள், தரவுகளுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மற்றொரு இடைநிலை ஆசிரியர் செல்வலட்சுமி கூறுகையில், “தொடக்கப்பள்ளியில் பள்ளி திறப்பு முதல் மாலை மூடிவிட்டு செய்வது வரை அனைத்து பணிகளையும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் செய்யக்கூடிய நிலையில்தான் உள்ளது. குழந்தைகளுடன் பயணிக்க வேண்டிய நாங்கள், பெரும்பாலும் தரவுகளுடனும், இணையதளத்துடனும் பயணித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.
காலையில் வருகைப் பதிவிலிருந்து, மாநில அரசிற்கு தேவையான தரவுகள், மத்திய அரசிற்கு தேவையான தரவுகள் என அனைத்தையும் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்கிறோம். இதற்கு இடையில், மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்க அவர்களின் விவரங்களை சேகரித்து அதனை சரிபார்த்து பதிவேற்றம் செய்வது, அரசு சார்பில் ஏதேனும் முன்னெடுப்பு எடுத்தால் அதற்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுவது உள்ளிட்ட செயல்களிலும் ஈடுபடுகிறோம். தற்போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலும் ஈடுபடுத்தப்படுகிறோம்.
தொடக்கப்பள்ளிகளில் எழுத்து அறிவு வார விழா, எண்ணும் எழுத்தும் விழா, கலை திருவிழா உள்ளிட்ட பல்வேறு விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த விழாக்களின் போது மாணவர்களை ஈடுபட செய்வது, ஒன்றிய, மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளுக்கு மாணவர்களை அழைத்து செல்வது உள்ளிட்ட பணிகளிலும் ஈடுபடுகிறோம்.
இதுபோன்ற நிகழ்வுகளின் காணொளி, புகைப்படம், தரவுகள் உள்ளிட்டவற்றை இணையதளத்தில் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். இது ஆசிரியர்களின் பணிச் சுமையை அதிகரிப்பதுடன், கற்பித்தல் நேரத்தை குறைக்கிறது. இதுபோன்ற சுழலில் மாதந்தோறும் பள்ளி மேலாண்மை கூட்டம் நடத்துகிறோம். அதற்கு பெற்றோர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறோம். அதனை நல்லப்படியாக நடத்தி முடிக்கிறோம்.
இதோடு மட்டும் நின்று விடவில்லை, மாணவர்களின் விளையாட்டு திறன்களை மேம்படுத்த போட்டிகள் நடத்துகிறோம். இதுபோன்று பல்வேறு பணிகளை இடைவிடாமல் ஒவ்வொரு மாதமும் செய்துகொண்டு வருகிறோம். இதற்கு இடையில் மாணவர்களுக்கான தினசரி வகுப்புகளையும் எடுத்து, அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கிறோம். கற்பித்தல் தவிர இதர பணிகளில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டியுள்ளதால், மாணவர்களுடன் செலவிடக்கூடிய நேரம் குறைகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.
’எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான்’ என்று சொல்லும் சமூகம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பேட்ரிக் ரெய்மாண்ட் கூறுகையில், ” இந்த காலகட்டத்தில் ஆசிரியர் பணி என்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள்.
பணியாற்றும் இடங்களில் வேறுபட்ட சூழல்களால் வளரக்கூடிய மாணவர்கள் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், போதைக் கலாச்சாரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், சில நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடக்கூடிய வன்முறைகள் உள்ளிட்ட சூழலில்தான் ஆசிரியர் பணியாற்றக்கூடிய நிலை உள்ளது.
இதுபோதாது என்று 20, 30 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களை தகுதித் தேர்வு எழுத வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் திணித்திருக்கிறது. தேர்வுதான் திணிக்கப்பட்டது என்று பார்த்தால், தகுதி மதிப்பெண்களில் பணிக்கு ஏற்ப சிறப்பு மதிப்பெண்கள் தாருங்கள் என கேட்ட கோரிக்கையும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
போதைப்பொருள் கலாச்சாரம், இணைய வழி தீமைகளினால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களை கண்டறிந்து, அவர்களை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு உள்ளது. ஆனால், ஆசிரியர்கள் மீது தாக்குதல் நடப்பது, சம வேலைக்கான ஊதியம் வழங்கப்படாமல் இருப்பது, படித்த உயர்கல்விக்கான ஊக்க ஊதியம் வழங்காமல் இருப்பது, ஓய்வூதிய காலத்திற்கான பலன்களை வழங்காமல் இருப்பது ஆகியவை ஆசிரியர்கள் சந்திக்கும் சவால்களாக இருக்கிறது.
அதுமட்டுமல்ல, கல்வி சாராத பணிகளில் ஆசிரியர்களை ஈடுபடுத்தக்கூடாது என நாங்கள் தொடர்ந்து வழியுறுத்தி வருகிறோம். ஆசிரியர்களை கொண்டாடும் சமூகம், எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான் என்று சொல்லும் சமூகம், ஆசிரியர்கள் ஏணி போன்றவர்கள் என்றெல்லாம் மகிழ்கின்றன இந்த சமூகம், ஆசிரியர்களுக்கு உண்மையில் செய்ய வேண்டியது என்ன?
நல்ல ஓய்வு, பாடத்திற்கு தயார் ஆவதற்கான தக்க சூழல், மத்திய அரசிற்கு இணையான ஊதியம், பணி பாதுகாப்பு, நல்ல கல்விச் சூழல், நல்ல நிர்வாகம் ஆகியவையே ஆசிரியர்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய நன்றியாக இருக்கக்கூடும் என நான் நம்புகிறேன்” எனக் கூறினார்.
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தேர்வு அழுத்தத்தில் ஆசிரியர்கள்
கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 கீழ் தொடக்க மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (டெட்) தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவின்படி, அச்சட்டத்தில் கீழ் டெட் தேர்வு நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களும் கட்டாயம் டெட் தேர்வை எழுதி தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற நிலை உருவானது.
இதிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதற்கு 5 ஆண்டுகள் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், 2028-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதிக்குள் தேர்ச்சி அடையாதவர்கள் பணியை இழக்கும் சூழல் உருவாக்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 3 லட்சம் ஆசிரியர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இன்னும் 2 வருடங்கள் மட்டுமே கால அவகாசம் உள்ள நிலையில், சமீபத்தில் இதுதொடர்பாக புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசும் சட்டப்பேரவையில் தனித்தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. ஆனால், இதற்கு சட்டரீதியான தீர்வு என்பது இன்னும் எட்டப்படாத நிலையில், நேரம் செல்ல செல்ல தேர்ச்சி அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்ற அழுத்தத்திற்கு ஆசிரியர்கள் உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சம வேலைக்குச் சம ஊதியம்
2009ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 31-ம் தேதிக்கு முன்னர் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு அடிப்படை சம்பளமும், அதற்கு பின்னர் சேர்ந்தவர்களுக்கு குறைவான அடிப்படை சம்பளமும் வழங்கப்படுகிறது. ஒரே கல்வித்தகுதி, ஒரே பணி செய்யும் ஆசிரியர்களுக்கு வேறு வேறு ஊதியம் வழங்கப்படுவதை எதிர்த்து பல வருடங்களாக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராடி வருகிறார்கள். கடந்த ஆண்டு மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தியும் இதுவரை அவர்களுக்கான ஒரு முடிவு எட்டப்படவில்லை. இவைமட்டுமின்றி, பணி நிரந்தரம் வேண்டி பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் ஒரு பக்கமும், டெட் தேர்வு தகுதி பெற்றவர் பணி நியமனம் செய்ய வேண்டி ஒரு பக்கமும் போராட்டமும், கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆசிரியர் தின கொண்டாட்டமும், ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையும்
பள்ளி மற்றும் மாணவர் நலன் சார்ந்த பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஆசிரியர்கள், பணிச் சுமைக்கு நடுவிலும், ஒருபோதும் கற்பித்தலை விட்டுக்கொடுக்காமல் அவர்களின் தலையாய கடமையைச் செய்து வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் உள்ள லட்சக்கணக்கானவர்களின் உழைப்பும், அர்ப்பணிப்பினால்தான், கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என்ற பெருமையை நாம் பெற்றுள்ளோம்.
ஊதிய பிரச்சனை, தேர்வு அழுத்தம், பணிச் சுமை, தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கான நேரமின்மை உள்ளிட்டவற்றுக்கு இடையில், மாணவர்கள் நன்கு படிக்க வேண்டும், நல்ல மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி அடைய வைக்க வேண்டும், அவர்கள் தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கை பெற வைக்க வேண்டும் என சிந்தித்துக்கொண்டு செயலாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
எதிர்கால சமுதாயத்தை உருவாக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களையும் கௌரவித்துக் கொண்டாடப்படும் ஆசிரியர் தினத்தில், தங்களின் ஏதேனும் ஒரு கோரிக்கையாவது நிறைவேற்றப்பாடாத என்பதே அவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.