தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பை வேறு தேதிக்கு மாற்ற ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை
பொதுத் தேர்வை எழுதும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, ஆசிரியர்களால் கடைசி நேர பயிற்சி அளிக்க முடியாமல் போகலாம்.
Published : March 24, 2026 at 7:49 PM IST
சென்னை: பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடந்து முடிந்த பின் ஆசிரியர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அரசியல் கட்சிகளைத் தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையமும் சட்டமன்றத் தேர்தல் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றது. கடந்த தேர்தலை விட கூடுதல் வாக்குப்பதிவை நிகழ்ச்சி காட்ட வேண்டும் என்பதில் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரம் காட்டி வருகின்றது. சென்னையில் கூட மாவட்ட தேர்தல் தலைமை அதிகாரி குமரகுருபரன் தலைமையில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி சமீபத்தில் நடைபெற்றது.
இத்தகைய சூழலில், சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தங்களுக்கு வழங்கப்படும் தேர்தல் பயிற்சியை 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்விற்கு பின்னர் நடத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக இந்த சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் ஆ மலைக்குழுந்தன், தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் ஐஏஎஸ்-க்கு கோரிக்கை மனு ஒன்றினை அனுப்பியுள்ளார்.
அந்த மனுவில், 'தமிழகம் முழுவதும் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மார்ச் 11ஆம் தேதி முதல் பொதுத்தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது. இது வருகின்ற ஏப்ரல் 2ம் தேதி வரை நடைபெறும். பொது தேர்வு பணிகளில் ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனிடையே எதிர்வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.
அதற்கான பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த தேர்தல் பணியில் ஆசிரியர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். இதற்காக முதல் கட்ட தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட இருப்பதாக தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி அன்றே நிறைவடைய உள்ளது. இதற்கு முன்னதாகவே ஆசிரியர்களை தேர்தல் பயிற்சி வகுப்புக்கு தேர்தல் ஆணையம் அழைத்துள்ளது. இதனால், மார்ச் 30 அன்று நடக்கும் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திற்கான பொதுத் தேர்வை எழுதும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு, ஆசிரியர்களால் தேர்வுக்கான கடைசி நேர பயிற்சியை நடத்த முடியாமல் போகலாம். ஆகையால், தேர்ச்சி சதவீதம் பாதிக்கப்படலாம். எனவே, மாணவர்கள் நலன் கருதி, பொது தேர்வு முடியும் வரை (ஏப்ரல் 2) தேர்தல் பணிகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளை ஒத்திவைத்து, பின்னர் நடத்திட வேண்டும்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.