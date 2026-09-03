போராட்ட காலத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் - முதலமைச்சருக்கு ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை

போராட்ட காலத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் - முதலமைச்சருக்கு ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை
இந்த தேசத்தின் அடித்தளமாக விளங்கக்கூடிய இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 17-ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் என இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் இயக்கத்தின் மாநிலப் பொதுச்செயலாளர் ராபர்ட் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 3, 2026 at 2:04 PM IST
சென்னை: போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர் மீதான வழக்குகள் திரும்ப பெறப்படுவதாக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்த ஆசிரியர் சங்கங்கள், போராட்டக் காலத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊதியத்தையும் திரும்பி அளிக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் விதி எண் 110-ன் கீழ் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மீதான வழக்குகளை திரும்ப பெறப்படும் என அறிவித்தார்.
பிடித்தம் செய்த ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும்
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பேட்ரிக் ரெய்மாண்ட் கூறும்போது, “வழக்குகளை திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே நேரத்தில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு ஊதிய பிடித்தம் செய்யப்பட்டது. அதனையும் அரசு முறைப்படுத்தி, அந்த நாட்களுக்கான ஊதியத்தை வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம் - முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை
அதேபோல் இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் இயக்கத்தின் மாநிலப் பொதுச்செயலாளர் ராபர்ட் கூறும்போது, “2009-ஆம் ஆண்டுக்கு பின் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு, கடைநிலை ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை கடந்த ஆட்சிகாலத்தில் 6வது ஊதியக்குழுவில் நிர்ணயித்தார்கள். இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு இன்றைக்கு வழங்கப்படும் அடிப்படை ஊதியம் 20,000 ரூபாய்தான். இந்த தேசத்தின் அடித்தளமாக விளங்கக்கூடிய இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 17 ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள்.
இதனை எதிர்த்து கடந்த ஆட்சிக்காலங்களில் பல கட்டங்களாக போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதிலும் குறிப்பாக 2025-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் முதல் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி வரை 20 ஆயிரம் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ என்பதை வலியுறுத்தி மிக தீவிரமான போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அகிம்சை வழியிலான போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர் மீது போடப்பட்ட வழக்குகள் அனைத்தையும் தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் திரும்பப்பெறுவதாக சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார். இதனை மனதார வரவேற்று ஆசிரியர்கள் சார்பாக நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
எங்களது ஒற்றைக் கோரிக்கையான ஊதிய முரண்பாட்டை தாய் உள்ளத்தோடு சரிசெய்து முதலமைச்சர் நல்ல முடிவை அறிவிப்பார் என நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
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சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் அறிவிப்பு
சட்டப்பேரவையில் வழக்கு ரத்து குறித்து அறிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், “மக்களின் கருத்துரிமை, போராட்ட உரிமை மற்றும் ஜனநாயக உரிமைகளை மதித்து, சட்டத்திற்குட்பட்டு மக்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்கான சூழலை இந்த அரசு உறுதிப்படுத்தி வருகிறது.
ஆனால், கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் தங்களது வாழ்வாதாரம், உரிமைகள் மற்றும் சமூக நலன் தொடர்பான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துப் போராடிய விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை ஏராளமான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. ஜனநாயக முறையில் குரல் கொடுத்த மக்களுக்கு உரிய அனுமதிகள் மறுக்கப்பட்டதோடு, இன்று வரையிலும் அவர்கள்மீது பதியப்பட்ட வழக்குகளால் மிகுந்த சிரமத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளனர்.
கல்வியின் ஒளியை ஏற்றி சமூக முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டும் ஆசிரியர்கள் நாட்டின் வளர்ச்சியின் அடித்தளமாக உள்ளனர். ஆசிரியர்கள் தங்களது நியாயமான கோரிக்கைகள் மற்றும் உரிமைகளுக்காக ஜனநாயக முறையில் போராடியபோதும், அவர்கள் மீதும் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதனால் ஆசிரியர்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
எனவே, ஜனநாயக உரிமைகளை மதிக்கும் நமது அரசு, கடந்த ஆட்சியாளர்களால் விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கோரிக்கைகளுக்காக அமைதியான முறையில் போராடியபோது அவர்கள்மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை மனிதநேய அடிப்படையிலும், ஜனநாயகக் கொள்கைகளின் அடிப்படையிலும் அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப்பெற முடிவு செய்துள்ளது என்பதை இந்தப் பேரவைக்கு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.