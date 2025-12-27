ETV Bharat / state

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 'குண்டுக்கட்டாக' கைது

ஒரே வேலை தான் செய்கிறோம். ஆனால் இரண்டு விதமாக ஒருவருக்கு அதிகமாகவும், மற்றொருவருக்கு குறைவாகவும் சம்பளம் தருவதை எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்? என ஆசிரியை ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

கைது செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 27, 2025 at 4:27 PM IST

சென்னை: சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்காத தமிழக அரசை கண்டித்து இன்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர்.

2009 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ஊதியத்தில் முரண்பாடு இருப்பதாக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு கட்டங்களாக போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிக்குச் சென்று தங்களது எதிர்ப்புகளை தெரியப்படுத்தி வந்தனர்.

அதன் பின் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி சென்னையில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து நேற்று பள்ளிக் கல்வித் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில் இன்று இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு உள்ள ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வலியுறுத்தி இரண்டாவது நாளாக சென்னை எழும்பூரில் உள்ள முதன்மை கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தினர் மாபெரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களை காவல் துறையினர் குண்டுகட்டாக கைது செய்து, தரதரவென இழுத்துச் சென்றனர். பெண் ஆசிரியர்கள் என்று கூட பாராமல், ஆசிரியர்களை தர தரவென இழுத்துச் சென்ற சம்பவம் அங்கு உள்ள சக ஆசிரியர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இடைநிலை ஆசிரியரான மாலதி, "2009-க்கு பின் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்குவோம் என கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தலின் போது, திமுக அரசின் தேர்தல் அறிக்கை 311-ல் அப்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், தற்போது முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், எங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட எந்த வாக்குறுதியையும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நிறைவேற்றப்படவில்லை" என தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "ஒரே வேலை தான் செய்கிறோம். ஆனால் இரண்டு விதமாக ஒருவருக்கு அதிகமாகவும், மற்றொருவருக்கு குறைவாகவும் சம்பளம் தருவதை எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

"ஆசிரியர்களுக்கு சம வேலைக்கு, சம ஊதியம் கொடுத்து தற்போதுள்ள ஊதிய முரண்பாடுகள் களையப்படும் வரை எங்களது போராட்டம் தொடரும்" என்றும் இடைநிலை ஆசிரியை மாலதி தெரிவித்தார்.

