போராட்ட வழக்குகளில் இருந்து அனைவரும் விடுவிப்பு - இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் சங்கம் வரவேற்பு
ஊதிய முரணால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு விரைவில் "சம வேலைக்கு சம ஊதியத்தை" தமிழக முதல்வர் வழங்குவார் என்று நம்புகிறோம் என்று இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 5:11 PM IST
சென்னை: போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்து உத்தரவிட்ட முதலமைச்சருக்கு இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் இயக்கம் நன்றி தெரிவித்துள்ளது. அத்துடன் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அந்த சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இது குறித்து இடைநிலை பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்கள் இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த மே 2021 முதல் ஏப்ரல் 2026 வரை, பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பெற்று தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. 600 வழக்குகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட 92,000-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மற்றும் ஆசியர்கள், அந்த வழக்குகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட உள்ளனர்.
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கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மிக கடுமையாக போராடிய ஒரே இனம் இடைநிலை ஆசிரியர்கள். "சம வேலைக்கு சம ஊதியம்" வழங்க வேண்டும் என இதுவரை நடந்திடாத போராட்டங்களை கடந்த ஜனவரி 2026-இல் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நடத்தினார்கள். காவல் துறையை வைத்து உச்சபட்ச சித்திரவதைகளும், கடும் அடக்குமுறைகளும் ஆசிரியர்கள் மீது ஏவப்பட்டன.
ஆசிரியர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் பதியப்பட்டன. அடக்குமுறைகளையும் தாண்டி மாநில பொறுப்பாளர்கள் வீட்டுக் காவலில் சிறை வைக்கப்பட்டனர். ஆனால் கோரிக்கை எதுவும் நிறைவேற்றப்படாமல் 37 நாட்கள் நடந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
இதையடுத்து, இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் அமைப்பு மூலமாக தொடர்ந்து தற்போதைய முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் மற்றும் பள்ளி கல்வித் துறை உயரதிகாரிகள் மூலமாக தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்தோம்.
இதன் காரணமாக, இப்போது 92,000 விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழக முதல்வரின் அறிவிப்பை மனதார வரவேற்று, நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அதேவேளை ஊதிய முரணால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு விரைவில் "சம வேலைக்கு சம ஊதியத்தை" தமிழக முதல்வர் வழங்கி, போராடிய நாட்களுக்கான ஊதியத்தையும் மீண்டும் கண்டிப்பாக தருவார் என்று நம்புகிறோம்.
இதன் மூலமாக மீதமுள்ள பணி நாட்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தையும், தமிழகத்தின் கல்வி தரத்தையும் மென்மேலும் உயர்த்திடலாம்" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.