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வீட்டுப்பாடம் எழுதாததால் அறைந்த ஆசிரியர்; 6-ஆம் வகுப்பு மாணவனின் காது ஜவ்வு கிழிந்ததாக புகார்

இந்த சம்பவம் குறித்து மாணவனின் பெற்றோர் பேரணாம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 4:21 PM IST

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வேலூர்: வீட்டுப்பாடம் எழுதாத 6-ஆம் வகுப்பு மாணவனை ஆசிரியர் அறைந்ததில் மாணவனின் காது சவ்வு கிழிந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு – வி.கோட்டா சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர் ஒருவர் வீட்டுப்பாடம் எழுதாமல் பள்ளிக்கு வந்ததாகக் கூறி, வகுப்பாசிரியர் மாணவனின் காது மீது பலமாக அறைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஆசிரியர் அறைந்ததைத் தொடர்ந்து மாணவன் கடுமையான வலியால் துடித்ததாகவும், இதையடுத்து பள்ளி நிர்வாகம் அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு மாணவனை அழைத்துச் சென்று முதலுதவி சிகிச்சை அளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த சம்பவம் குறித்து மாணவனின் பெற்றோருக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்காமல், தாமதமாக தகவல் அளித்ததாக பெற்றோர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

மாணவனின் பெற்றோர் குடியாத்தம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மகனை அழைத்துச் சென்று பரிசோதனை செய்தனர். அப்போது, மாணவனின் இடது காதில் உள்ள காது ஜவ்வு (Eardrum) கிழிந்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

பின்னர், மாணவன் மேல்சிகிச்சைக்காக பேரணாம்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து, அவரது உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து மாணவனின் பெற்றோர் பேரணாம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதன் பேரில் காவல்துறையினர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று மாணவனிடம் விசாரணை நடத்தி வருவதுடன், சம்பவம் தொடர்பாக ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்திடமும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வீட்டுப்பாடம் எழுதாத காரணத்திற்காக ஆசிரியர் மாணவனை தாக்கியதாகவும், அதனால் மாணவனின் காது ஜவ்வு கிழிந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் கூறப்படும் இந்த சம்பவம், பேரணாம்பட்டு மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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SLAP
மாணவனை அறைந்த ஆசிரியர்
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