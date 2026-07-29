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10-ம் வகுப்பு மாணவரை பிரம்பால் அடித்த ஆசிரியர் - காவல்துறை விசாரணை

இரண்டு மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு மாணவரை ஆசிரியர் பிரம்பால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

நெல்லை சந்திப்பு காவல் நிலையம்
நெல்லை சந்திப்பு காவல் நிலையம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 4:29 PM IST

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திருநெல்வேலி: பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவரை ஆசிரியர் பிரம்பால் தாக்கியதாக கூறப்படும் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை டவுன் பகுதியில் அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் அந்தப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று வகுப்பறையில் இரண்டு மாணவர்களுக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, மாணவர்களுக்கு இடையேயான மோதலை தடுக்கும் நோக்கத்தில் அங்கு வந்த ஆசிரியர், மாணவர்கள் இருவரையும் கண்டித்துள்ளார்.

ஆசிரியர் கண்டித்தபோது இரண்டு மாணவர்களில் ஒருவரை பிரம்பால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. ஆசிரியரின் இந்த தாக்குதலின் காரணமாக மாணவரின் காது, கை, கால், முதுகு ஆகிய பகுதிகளில் காயங்கள் மற்றும் வீக்கம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

காயமடைந்த மாணவரை அவரது பெற்றோர் மீட்டு சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அந்த மாணவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

பள்ளி மாணவரை ஆசிரியர் தாக்கிய சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து நெல்லை சந்திப்பு காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சென்று அங்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் மாணவரிடமும், அவரது பெற்றோரிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

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மேலும், இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளியில், உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்தும், ஆசிரியர் மீதான குற்றச்சாட்டின் உண்மைத் தன்மை குறித்தும் நெல்லை சந்திப்பு காவல்துறையினர் பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மாணவரை தாக்கிய ஆசிரியர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்களைத் தடியால் அல்லது கைகளால் அடிப்பது போன்ற உடல்ரீதியான தண்டனைகள் முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், மாணவர்களைத் துன்புறுத்தும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TIRUNELVELI POLICE
POLICE INVESTIGATION
TEACHER ATTACK
காவல்துறை விசாரணை
TEACHER ATTACK SCHOOL STUDENT

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