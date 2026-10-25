டீக்கடைக்கு ரூபாய் 1.71 லட்சம் மின் கட்டணம் - உரிமையாளர் அதிர்ச்சி
மின் கணக்கீடு செய்யாமலேயே அதிகாரிகள் எப்படி மின் கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்தனர் என டீக்கடை உரிமையாளர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 25, 2026 at 7:13 PM IST
தூத்துக்குடி: சாத்தான்குளம் அருகே டீக்கடைக்கு ரூ.1.71 லட்சம் மின் கட்டணம் வந்ததால் டீக்கடையின் உரிமையாளர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள இட்டமொழி சாலையில் வசித்து வருபவர் பிச்சைமணி; இவர் தனது தந்தையுடன் சேர்ந்து அப்பகுதியில் டீக்கடை நடத்தி வருகிறார். இவர் வழக்கமாக இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ரூபாய் 1,200 முதல் ரூபாய் 1,600 வரை மின் கட்டணம் செலுத்தி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் அவரது டீக்கடைக்கு மின் கட்டணம் ரூபாய் 1,71,161 செலுத்த வேண்டும் என பிச்சைமணியின் செல்போனுக்கு குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. குறுஞ்செய்தியைப் பார்த்து பிச்சைமணி கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையத்திலும் சென்று நுகர்வோர் எண்ணை குறிப்பிட்டு பார்த்தபோது அதிலும் ரூபாய் 1,71,161 செலுத்த வேண்டும் என காண்பித்ததால் டீக்கடை உரிமையாளர் பிச்சைமணி அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளார்.
இதுகுறித்து டீக்கடையின் உரிமையாளர் பிச்சைமணி கூறுகையில், "நான் சிறிய அளவிலான டீக்கடையை நடத்தி வருகிறேன். இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை எனது கடைக்கு ரூபாய் 1,600-க்குள் தான் மின் கட்டணம் வரும். அதிகபட்சமாக ரூபாய் 2,000 கூட வந்ததில்லை. கடந்த வாரம் மின் கணக்கீடு செய்வதற்காக ஊழியர் வந்துள்ளார். அந்த நேரத்தில் குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு நான் கடைக்கு விடுமுறை அளித்திருந்தேன். அதனால் மின் கணக்கீடு செய்யப்படவில்லை.
நான் எப்போதும் ஃபோன்பேவில்தான் மின் கட்டணம் செலுத்துவேன். அதில் சென்று மின் கட்டணம் எவ்வளவு? என்று பார்த்தேன். அப்போது, ரூபாய் 1,71,161 மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று காண்பித்தது. இவ்வளவு மின் கட்டணம் ஏன் வந்தது? என்பது குறித்து அருகில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தொடர்புக் கொண்டு கேட்டேன். இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை என்பதால் திங்கட்கிழமை அலுவலகத்தில் வருமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.
இவ்வளவு மின் கட்டணம் வந்தால் என்னால் எப்படி செலுத்த முடியும்? நான் நாள்தோறும் ரூபாய் 500 முதல் ரூபாய் 1,000 வரை தான் வியாபாரம் செய்கிறேன். நான் அவ்வளவு மின்சாரத்தையும் பயன்படுத்தவில்லை" என்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய பிச்சைமணியின் தந்தை பரமசிவம் கூறுகையில், "மின் கணக்கீடு செய்ய ஊழியர் வந்தபோது, கடைக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. எதார்த்தமாக செல்போனை பார்த்தபோது தான் ரூபாய் 1,71,161 மின்சார கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என காண்பித்தது. இதனால் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தோம். மின் கணக்கீடு செய்யாமலேயே எப்படி மின் கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்தனர்? அந்த மின் கட்டணத்தை கணினியில் எப்படி பதிவேற்றம் செய்தனர்? இந்த கடைக்கு இந்த அளவிற்கு மின் கட்டணம் இதற்கு முன்பு வந்துள்ளதா? என்பதை சரிபார்த்து தானே பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
இந்த அளவிற்கு மின் கட்டணத்தைப் போட்டிருக்கிறார்களே, நாங்கள் எப்படி அந்த மின் கட்டணத்தைச் செலுத்த முடியும்? இந்த மின் கட்டணத்தைப் பார்த்தால் நெஞ்சுவலி வரும் போல் இருக்கிறது" என்று வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.