ஆம்பூரில் தொடரும் துயரம் - டீக்கடை தொழிலாளியின் மனைவிக்கு ரூ. 2.30 கோடி ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸ்
"நாங்கள் சாப்பாட்டிற்கு கஷ்டப்படுகிறோம், மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளோம், இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்" என டீக்கடைக்காரர் அப்துல் ஜாபர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 4:17 PM IST
திருப்பத்தூர்: டீக்கடை தொழிலாளியின் மனைவிக்கு ரூ.2.30 கோடி ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தக் கோரி வந்த நோட்டீஸால் அந்த குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர். மேலும், சம்மந்தப்பட்டவரின் வங்கிக் கணக்கும் முடக்கப்பட்டுள்ளதால் அக்குடும்பத்தினர் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பெத்லகேம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் அப்துல் ஜாபர். இவர் அங்குள்ள டீக்கடையில் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி தில்சாத், காலணி தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், தில்சாத், சென்னை அம்பத்தூரில் தனியார் நிறுவனம் நடத்தி வருவதாகவும், 2 கோடியே 38 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 328 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டும் என குறிப்பிட்டு அம்பத்தூரில் உள்ள வணிகவரித் துறை அலுவலகத்திலிருந்து நோட்டீஸ் வந்துள்ளது. இதனால் தில்சாத் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, ஆம்பூரில் தான் வங்கிக் கணக்கு தொடங்கியிருக்கும் சம்மந்தப்பட்ட வங்கிக்கு நேரில் சென்ற தில்சாத், அதிகாரிகளிடம் வங்கிக் கணக்கின் நிலைக் குறித்து கேட்டுள்ளார். அப்போது, அவரது வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து தில்சாத்தின் கணவர் அப்துல் ஜாபர் கூறுகையில், "நான் டீக்கடையில் பணிபுரிந்து வருகிறேன். எனது மனைவி காலணி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வருகிறார். எனது மனைவிக்கு ரூபாய் 7,000 மாத ஊதியம், அவரது வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்தது. அந்த பணத்தை எடுப்பதற்காக வங்கிக்கு சென்ற போது வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. மேலும், மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூபாய் 1,000 வந்தது. அதையும் எடுக்க முடியவில்லை.
வங்கிக்கு சென்று அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, ரூபாய் 2.30 கோடி ஜிஎஸ்டி வரிப்பாக்கி வைத்துள்ளதால் வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். நாங்கள் கோடியை பார்த்ததே இல்லை. எங்கள் நிலை இது போன்று இருக்கையில் வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. ஆம்பூர் நகர காவல் நிலையத்திற்கு சென்று புகார் அளித்தால் வாங்க மறுக்கின்றனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்றால் அவர்களும் புகார் மனுவை வாங்க மறுக்கின்றனர். நீங்கள் சென்னை செல்லுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள். சென்னைக்கு போவதற்கு கூட எங்களிடம் வசதி இல்லை. நாங்கள் சாப்பாட்டிற்கு கஷ்டப்படுகிறோம். மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளோம். இதற்கு தீர்வுக் காண வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
டீக்கடை தொழிலாளியின் மனைவிக்கு ரூபாய் 2.30 கோடி ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தக் கோரி வந்த நோட்டீஸ், ஆம்பூர் பகுதி மக்களையும், வியாபாரிகளையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.