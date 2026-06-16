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அமைச்சர் ஒரு மாதம் டாஸ்மாக்கில் பணியாற்ற முடியுமா? விற்பனையாளர்கள் சங்க தலைவர் சவால்

23 ஆண்டுகளாக தற்காலிக பணியாளர்களாக இருப்பவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் சங்கம் குடும்பத்தினருடன் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் சங்க சிறப்பு தலைவர் பாரதி
தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் சங்க சிறப்பு தலைவர் பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 8:14 PM IST

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சென்னை: மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் ஒரு மாதம் டாஸ்மாக்கில் 11 ஆயிரம் ஊதியத்தில் விற்பனையாளராக பணியாற்ற முடியுமா? என்று தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் சங்க சிறப்பு தலைவர் பாரதி சவால் விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் 23 ஆண்டுகளாக தற்காலிக பணியாளர்களாக இருப்பவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், சம்பளம் உயர்த்தாவிட்டால் சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியம் அருகில் 200க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் குடும்பத்தினருடன் இன்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் சிறப்பு தலைவர் பாரதி தலைமையில் இந்த உண்ணாவிரதம் போராட்டம் நடைபெற்றது.

போராட்டத்திற்கு இடையே, இச்சங்கத்தின் சிறப்பு தலைவர் பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மாற்று திட்டம் கொண்டு வருகிறோம் என்ற பெயரில் மிஷின் மூலம் காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெரும் வகையில் கொண்டு வந்திருப்பதை வரவேற்கிறோம். ஆனால் அந்த இயந்திரம் ஸ்கேன் ஆகவில்லை என்று பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.

தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் சங்க சிறப்பு தலைவர் பாரதி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷிற்கு அன்பான வேண்டுகோளையும், சவாலையும் முன்வைக்கிறோம். ஒரு மாத காலத்திற்கு இந்த டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 ஆயிரம் ரூபாய் ஊதியத்திற்கு அவர் பணி செய்ய வேண்டும். அமைச்சர் அப்படி ஒரு மாத காலம் கடந்துவிட்டால் எங்கள் ஊழியர்கள் அனைவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் 11 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பணி செய்ய தயாராக உள்ளனர்” என சவால் விடுத்தார்.

மேலும், "முதலமைச்சர் விஜய் ஒப்பந்த முறையில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். அவர் தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஊழலை ஒழிப்போம் என்று மட்டுமே இந்த அரசு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. உழைப்பு சுரண்டலை எப்போது ஒழிப்பீர்கள், உழைப்புச் சுரண்டல் பற்றி பேசுவதற்கு அமைச்சர் தயாராக இல்லையா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "துறை சார்ந்தவர்களுக்கு அரசின் கஜானா நிரம்ப வேண்டும், அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட வகையில் வருமானம் கிடைக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைவில் உள்ளது. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தேர்தலுக்கு முன்பாக குறிப்பிட்டது போல் அரசு சார்பில் டாஸ்மாக் நடத்த தேவையில்லை. இங்கு பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு மாற்று வேலை வழங்கினால் மக்கள் நன்றாக இருப்பார்கள். எங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு செவி சாய்க்காவிட்டால் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஸ்டாலின் ஆகியோரின் ஆட்சியில் பார்க்காத வகையில் நான்கு நாட்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி சந்திக்கும்” என்று பாரதி எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

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TAGGED:

TASMAC WORKERS ASSOCIATION
TASMAC WORKERS PROTEST
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்
அமைச்சர் விக்னேஷ்
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