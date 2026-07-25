கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்தால் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம், பணிநீக்கம் - டாஸ்மாக் எச்சரிக்கை
கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்யப்பட்டது உறுதிசெய்யப்பட்டால், பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என டாஸ்மாக் நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Published : July 25, 2026 at 10:55 AM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் சில்லறை மதுபானக் கடைகளில் கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்தால் ரூ.10,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என ஊழியர்களை டாஸ்மாக் நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குநர் க. நந்தகுமார், அனைத்து மண்டல மேலாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார். அதில் டாஸ்மாக்கின் மதுபானங்களை நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச சில்லறை விலையை (எம்.ஆர்.பி) விட கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால், ரூ.10 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன், சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு அனுப்பிய அந்த சுற்றறிக்கையில், “நுகர்வோர் அளிக்கும் புகார்கள் அல்லது அதிகாரிகள் மேற்கொள்ளும் திடீர் ஆய்வுகளில், எம்.ஆர்.பி-ஐ விட கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்தது உறுதி செய்யப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர்கள் மீது உடனடியாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
முதல் முறை தவறு செய்தது கண்டறியப்பட்டால், ஒரு மாத காலத்திற்கு பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படுவார். அந்தக் காலத்தில் தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படாது. பின்னர் உறுதிமொழிப் பத்திரம் பெற்றுக் கொண்டு, விற்பனை குறைவாக உள்ள மற்றொரு டாஸ்மாக் கடைக்கு பணிமாற்றம் செய்யப்படுவார்.
இரண்டாவது முறை தவறு செய்தது கண்டறியப்பட்டால், மூன்று மாதங்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படுவார். அந்தக் காலத்தில் தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படாது. பின்னர் உறுதிமொழிப் பத்திரம் பெற்றுக் கொண்டு, அதே மாவட்டத்தில் உள்ள மதுபானக் கிடங்கிற்கு (டெப்போ) பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டு, குறைந்தது மூன்று மாதங்கள் அங்கு பணியாற்ற வேண்டும்.
மூன்றாவது முறை தவறு செய்தது கண்டறியப்பட்டால், உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, குற்றக் குறிப்பாணை வழங்கி உள்விசாரணை நடத்தப்படும். விசாரணையில் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர் நிரந்தரமாக பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார்.
கூடுதல் விலைக்கு அபராதம்
ரூ.1 முதல் ரூ.9 வரை கூடுதலாக வசூலித்தால், கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் ரூ.1,000 வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். அதிகபட்ச அபராதம் ரூ.9,000 விதிக்கப்படும். இதில் 60% அபராதத்தை விற்பனை செய்த பணியாளரும், 40% அபராதத்தை மேற்பார்வையாளரும் செலுத்த வேண்டும்.
ரூ.10 அல்லது அதற்கு மேல் கூடுதலாக வசூலித்தால், ரூ.10,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். இதில் 60% விற்பனை செய்த பணியாளரும், 40% மேற்பார்வையாளரும் செலுத்த வேண்டும். மேற்பார்வையாளர் பணியில் இல்லாத நிலையில், முழு ரூ.10,000 அபராதத்தையும் விற்பனை செய்த பணியாளரே செலுத்த வேண்டும்.
காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப மாவட்ட மேலாளருக்கு அதிகாரம்
கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்ததற்காக விதிக்கப்படும் தண்டனை விவரங்கள், பணியாளரின் விவரங்கள் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகப் பதிவேட்டில் கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்படும். மேலும், பணியிடை நீக்கம் அல்லது பணிநீக்கம் காரணமாக ஏற்படும் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப, பிற டாஸ்மாக் கடைப் பணியாளர்களை தற்காலிகமாக நியமிக்கும் அதிகாரம் மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் எம்.ஆர்.பி-ஐ விட கூடுதல் விலைக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்வதை முழுமையாக தடுக்கவும், நுகர்வோரின் உரிமைகளை பாதுகாக்கவும், விற்பனையில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும் இந்த புதிய ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது“ என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.