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டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்மன் - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திட்டம்

டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரி செந்தில் பாலாஜி தாக்கல் செய்ய மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை இயக்ககம் - கோப்புப்படம்
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை இயக்ககம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 2:05 PM IST

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சென்னை: டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் டாஸ்மாக் டெண்டர் மதுபான கொள்முதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக அமலாக்கத்துறை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு முன்வைத்திருந்தது. அதன் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் புதிதாக வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்து விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.

இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் வீடு, அவருக்கு தொடர்புடைய இடங்கள், டாஸ்மாக் அதிகாரிகளில் இடங்கள், மதுபான ஆலைகள் உள்ளிட்ட 41 இடங்களில் தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

இதில் டாஸ்மாக் டெண்டர், மதுபான கொள்முதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் முறைகேடு நடந்ததற்கான முக்கிய ஆவணங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் பறிமுதல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடம் சுமார் 3 மணி நேரம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு, அவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட வாக்குமூலத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் பார் உரிமம் வழங்குதல், போக்குவரத்து ஒப்பந்தங்கள், மதுபான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை உள்ளிட்டவற்றில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் புகாரில், செந்தில் பாலாஜி, முன்னாள் டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குநர் விசாகன், முன்னாள் முதுநிலை மண்டல மேலாளர்கள் ராமதுரை முருகன், பன்னீர்செல்வம், செந்தில் பாலாஜியின் முன்னாள் தனி உதவியாளர் பாஸ்கர், செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரத்தீஷ்ராஜ், சண்முகவேல், கார்த்திக் ஆகிய ஏழு பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

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குறிப்பாக டாஸ்மாக் முறைகேட்டினால் அரசிற்கு ரூ.32 கோடிக்கு மேல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பல்வேறு இடங்களில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட முக்கிய ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் ஆவணங்கள், பென் டிரைவ் உள்ளிட்டவற்றை தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக டாஸ்மாக் டிரான்ஸ்போர்ட் முறைகேடு தொடர்பாக கைபற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், மது பாட்டிலுக்கு கூடுதல் விற்பனை செய்த விவகாரம் தொடர்பாக சில ஆவணங்களையும், மதுபானம் கொள்முதல் செய்த ஆவணங்களையும், பார் டெண்டர் விடப்பட்ட ஆவணங்களையும் தனித்தனியே பிரித்து ஆய்வு செய்வதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் விசாரணை செய்த பிறகு, வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 7 பேருக்கும் சம்மன் அனுப்பி நேரில் வரவழைத்து விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னதாக இந்த வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் செந்தில் பாலாஜி தாக்கல் செய்த மனு இன்று காலை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TASMAC TENDER SCAM CASE
DVAC POLICE
செந்தில் பாலாஜி
டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு
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