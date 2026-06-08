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டாஸ்மாக் வருவாய் முழுமையாக அரசு கஜானாவிற்கு செல்ல நடவடிக்கை; அமைச்சர் விக்னேஷ் உறுதி

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு மக்கள் நலனே முதன்மை நோக்கம் என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் விக்னேஷ் பேட்டி
அமைச்சர் விக்னேஷ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 6:31 PM IST

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திண்டுக்கல்: வருங்காலங்களில் டாஸ்மாக் வருவாய் முழுமையாக அரசுக் கஜானாவிற்கே சென்றடைவதை உறுதிச் செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, அம்மா உணவகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அம்மா உணவகத்தில் வழங்கப்படும் உணவின் தரத்தை சோதிக்கும் வகையில் உணவருந்திய அமைச்சர், அங்கு பணியாற்றும் பெண்களிடம் ஊதியம் முறையாக வழங்கப்படுகிறதா? என கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் பிரிவு, மகப்பேறு பிரிவு மற்றும் பொதுப்பிரிவு உள்ளிட்ட பகுதிகளையும் பார்வையிட்டார். இந்த ஆய்வின்போது துறைச் சார்ந்த அரசு உயரதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், "நான் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் எனது பெற்றோர் பழனியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் திண்டுக்கல் தனது இரண்டாவது சொந்த மாவட்டம். திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்தில் சுகாதார வசதிகள் மிகவும் மோசமாக உள்ளது; பயணிகளுக்கான இருக்கை வசதிகள் போதுமான அளவில் இல்லை. பொதுமக்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும்.

புதிய பேருந்து நிலையம் அமைப்பதற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது; விரைவில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்படும். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டுப்பாடின்றி FL-2 பார்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன் மீது படிப்படியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தமிழ்நாடு முழுவதும் 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக ஆண்டுக்கு சுமார் ரூபாய் 8,000 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. மக்கள் நலனே முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதன்மை நோக்கம்.

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கடந்த பத்து நாட்களில் டாஸ்மாக் துறையில் தனிநபர்களுக்கு கமிஷனாக சென்றதாக கூறப்படும் ரூபாய் 1,200 கோடி வருவாயை அரசுக் கஜானாவிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது, இதுவே அரசின் முக்கிய சாதனை. வருங்காலங்களில் டாஸ்மாக் வருவாய் முழுமையாக அரசுக் கஜானாவிற்கே சென்றடைவதை உறுதிச் செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல தொடர்ந்து அடிக்கடி இங்கு வருகை தருவேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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TASMAC SHOPS
அமைச்சர் விக்னேஷ்
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