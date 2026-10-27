டிஜிட்டல்மயமாகும் டாஸ்மாக்... நவ.01 முதல் வருகிறது புதிய நடைமுறை
டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட POS இயந்திரத்தின் மூலமாக மட்டுமே மேற்கண்ட டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 8:47 PM IST
சென்னை: நவம்பர் 1-ம் தேதி முதல் டாஸ்மாக் கடைகளில் ரூபாய் 1,000- க்கு மேல் மதுபானங்களை வாங்கினால் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை கட்டாயம் என டாஸ்மாக் நிறுவனம் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.
வரும் நவம்பர் 01- ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளிலும் ஒரு வாடிக்கையாளர் ரூபாய் 1,000- க்கும் மேல் மதுபானங்களை வாங்கினால் யுபிஐ, டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு மூலம் மட்டுமே கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும் என்று டாஸ்மாக் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அதேபோல், 2027 ஜனவரி 01- ஆம் தேதி முதல் டாஸ்மாக் கடைகளில் ரூபாய் 500- க்கு மேல் மதுபானங்களை வாங்கினால் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை கட்டாயம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அனைத்து மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர்களுக்கும், டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் நந்தகுமார் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். அதில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் 4,048 டாஸ்மாக் மதுபான விற்பனை கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த கடைகளில் மதுபானங்கள் விற்பனைச் செய்யப்படும்போது விற்பனைத் தொகையாக ரொக்கம், யுபிஐ மற்றும் கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு ஆகிய முறைகளில் பெறப்பட்டு வருகின்றபோதிலும் விற்பனைத் தொகையின் பெரும் பகுதி ரொக்கமாகவே பெறப்பட்டு வருகிறது.
ரொக்கத்தை கையாள்வதில் சிரமம்
நாள்தோறும் பெறப்படும் பெருந்தொகையைக் கடையில் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதில் கடைப் பணியாளர்கள் கடும் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். ரொக்கத்தை வங்கியில் செலுத்துவதற்காகப் பணியாளர்கள் நாள்தோறும் பயணிக்க வேண்டியிருப்பதால், அவர்களின் பணிச்சுமையும் இடர்பாடும் அதிகரிக்கின்றன. ரொக்கப் பரிவர்த்தனையில் கள்ளநோட்டுகள், பணப்பற்றாக்குறை மற்றும் கணக்கு வேறுபாடுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலைக்கு (MRP) மேல் கூடுதல் தொகை வசூலிக்கப்படுவதாகப் பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் பெறப்படுகின்றன. ரொக்கப் பரிவர்த்தனையில் செலுத்தப்பட்ட தொகைக்குச் சான்று இல்லாததால், இத்தகைய புகார்களைத் தடுப்பதும் விசாரணை மேற்கொள்வதும் கடினமாக உள்ளது.
விற்பனையில் வெளிப்படைத்தன்மை
டிஜிட்டல் முறையில் விற்பனைத் தொகை பெறப்படும்போது ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையின் தொகையும், நேரமும் பதிவாகுவதால், MRP-க்கு மேல் கூடுதல் தொகை வசூலிக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படுவதுடன், விற்பனைத் தொகை நேரடியாகக் தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. இதனால் கடையில் ரொக்கம் வைத்திருத்தல், இரவு நேரத்தில் ரொக்கத்துடன் பயணித்தல், வங்கியில் ரொக்கம் செலுத்துதல் ஆகிய இடர்பாடுகள் பெருமளவு குறைவதுடன், விற்பனையில் வெளிப்படைத்தன்மையும், பணியாளர்களின் பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்படும்.
மேற்கண்ட நோக்கங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, கடந்த ஆக.07- ஆம் தேதி முதல் ஆன்லைன் மூலம் மதுபான முன்பதிவு முறை அனுமதிக்கப்பட்டு, நுகர்வோர் தங்களுக்கு விருப்பமான மதுபானங்களை அருகிலுள்ள கடைகளைத் தேர்வு செய்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை மூலம் அதற்கான தொகையினைச் செலுத்தி அக்கடைக்கு நேரில் சென்று மதுபானங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி தற்போது நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.
நவ.01 முதல் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை கட்டாயம்
அதனைத் தொடர்ந்து, அனைத்து மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளிலும், தற்போது, ரொக்கமில்லா டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனையைப் படிப்படியாக நடைமுறைப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நவ.01- ஆம் தேதி முதல் டாஸ்மாக் கடைகளில் ஒரு விற்பனையில் ரூபாய் 1,000- க்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள மதுபானங்களை வாங்கும்போது, யுபிஐ, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலம் மட்டுமே பணம் செலுத்த வேண்டும். 2027 ஜன.01 முதல் ஒரு விற்பனையில் ரூபாய் 500- க்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள மதுபானங்களை வாங்கும்போது, யுபிஐ, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலம் மட்டுமே பணம் செலுத்த வேண்டும். இந்நடைமுறையைச் செம்மையாகச் செயல்படுத்த அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
டாஸ்மாக் மேலாளர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்
தங்கள் மாவட்டத்திலுள்ள ஒவ்வொரு சில்லறை விற்பனைக் கடையிலும் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட செயல்படும் நிலையிலுள்ள POS இயந்திரமும் நவ.01- க்கு முன்னரே இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். குறைபாடு உள்ள இயந்திரங்களைச் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்பப் பணியாளருடன் தொடர்பு கொண்டு சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது மாற்று இயந்திரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட POS இயந்திரத்தின் மூலமாக மட்டுமே மேற்கண்ட டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். விதிமுறைகளுக்கு மாறாகச் செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர்கள் மீது கடும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
இச்சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்களையும், அந்தந்த கடைப் பணியாளர்களுக்கும் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்துக் கடைகளுக்கும் உடனடியாக எழுத்துப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்குமாறு அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மேற்குறிப்பிட்ட நடைமுறையினை நவ.01 முதல் தவறாமல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்த புதிய அறிவிப்பு தொடர்பாக டாஸ்மாக் கடைகள் முன்பு அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.