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டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள்

அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் மதுபான விற்பனை பணியாளர்களுக்கு நியாயமான ஊதியம் வழங்கப்படும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் ஏன் சாத்தியம் ஆகாது என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் போராட்டம்
டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 5:04 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் நலச் சங்கம் சார்பில் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலத்தில் குடும்பத்துடன் குடியேறும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓரிக்கை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் மாவட்ட அலுவலகத்தின் முன்பு, டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் வருகை புரிந்து, டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் குடியேறும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பணியாளர்கள் பேசியதாவது, "கடந்த ஆட்சியில், அதற்கு முந்தைய ஆட்சியிலும் டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு கிடைத்த பதில் தான் தற்போதைய ஆட்சியிலும் தொடர்கின்றது. மாற்றத்தை விரும்பிய அனைத்து பணியாளர்களையும் ஏமாற்றம் கிடைத்தது.
இதுவரை டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை திட்டமிடும் பொழுது, போராட்டத்தை வலுவிழக்கச் செய்யும் வழிமுறைகளை தான் தற்போதைய புதிய அரசும் மேற்கொள்கின்றது. தமிழக முதல்வர் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சரின் ஊதிய உயர்வு அறிவிப்பு ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது.

எங்களின் முதன்மை கோரிக்கையான பணி நிரந்தரம் செய்வது குறித்து எந்த ஒரு உறுதியான வாக்குறுதியும் அளிக்கப்படவில்லை. எனவே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டங்களை நாங்கள் மேற்கொண்டுள்ளோம். தமிழக முதல்வர் மற்றும் துறை அமைச்சரிடம் இருந்து உண்மையான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை எதிர்பார்க்கின்றோம். 23 ஆண்டுகால எங்களது உழைப்பை கருத்தில் கொண்டு அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான ஊதியத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். எங்களது கோரிக்கைகள் அனைத்தும் சட்டப்படியானது. சட்டப்படியான உரிமைகளை வழங்குவதற்கு நெடிய கால அவகாசம் எதற்கு? அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் மதுபான விற்பனை பணியாளர்களுக்கு நியாயமான ஊதியம் வழங்கப்படும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் ஏன் சாத்தியம் ஆகாது.

மேலும் ஐந்தாண்டு அரசு துறையில் தற்காலிக பணிபுரியும் அனைவரும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவர் என்பது தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி. அதைத்தான் நிறைவேற்ற கோரிக்கை வைக்கின்றோம். நிரந்தரமற்ற டாஸ்மாக் பணியின் குறைந்த ஊதியத்தை கொண்டு எங்களால் எங்களது குழந்தைகளின் கல்வி கனவை நிறைவேற்ற இயலாது. எங்களது தாய் தந்தையரின் மருத்துவ செலவினங்களை நிறைவேற்ற இயலாது, வீட்டு வாடகை செலுத்த இயலாது.

எனவே நாங்கள் பணி புரியும் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகங்களில் குடியேறுகிறோம். தமிழ்நாடு முதல்வர் எங்களது பணி நிரந்தர கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும்" என்றனர்.

TAGGED:

TASMAC DISTRICT MANAGER OFFICE
டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம்
டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள்
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