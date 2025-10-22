அடேங்கப்பா... மூன்று நாட்களில் ரூ.790 கோடி வசூல்! தீபாவளிக்கு களைகட்டிய மது விற்பனை!
அதிகபட்சமாக சேலத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.6 கோடி வரை டாஸ்மாக்கில் மது விற்பனையாகும் நிலையில் தீபாவளியன்று மூன்று மடங்கு அதிகரித்து ரூ.27 கோடிக்கு மது விற்பனையாகியுள்ளது.
Published : October 22, 2025 at 11:06 AM IST
சேலம்: தமிழகத்தில் அக்டோபர் 18, 19, 20 ஆகிய மூன்று தேதிகளில் மட்டும் ரூ.790 கோடிக்கு மது விற்பனையாகியுள்ளதாக டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
டாஸ்மாக் என்பது தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் (Tamil Nadu State Marketing Corporation) என்பதன் சுருக்கமாகும். இது தமிழ்நாட்டில் மதுபானங்களை விற்பனை செய்யும் அரசு நிறுவனம். இந்த நிறுவனம், 2003 ஆம் ஆண்டில் மதுவிலக்குச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் மது விற்பனையின் தனியுரிமையை பெற்றது.
தற்போது தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 4,829 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இந்த கடைகளில் ஒரு நாளைக்கு ரூ.150 கோடி முதல் ரூ.200 கோடி வரை மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அதே சமயம் ஆங்கில புத்தாண்டு, பொங்கல், தீபாவளி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் விற்பனை பன்மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக, தீபாவளி அன்று டாஸ்மாக் கடைகளில் மது விற்பனை மிகவும் அதிகமாக இருக்கும்.
அதனை முன்னிட்டு, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் சார்பாக முன்கூட்டியே மது விநியோகம் குறித்து திட்டமிடப்படுவது வழக்கம். மேலும், அனைத்து மதுக்கடைகளிலும் 15 நாட்களுக்கு இருப்பு வைக்கப்படுவதோடு, இது தொடர்பாக டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கும் அறிவுரைகள் வழங்கப்படும்.
அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 20ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது. இந்த முறை சுமார் ரூ. 600 கோடி வரை மது விற்பனை நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு, அதற்கேற்றாற்போல் ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன. ஆனால் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு இன்ப அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக அக்டோபர் 18, 19, 20 ஆகிய மூன்று தேதிகளில் மட்டும் ரூ. 790 கோடிக்கு மது விற்பனையாகி இருக்கிறது.
இதில் குறிப்பாக சேலம் மாவட்டத்தில் 220 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. அங்கு அதிகபட்சமாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.6 கோடி வரை விற்பனை நடக்கும். ஆனால் இந்த ஆண்டு தீபாவளியன்று ரூ.27 கோடிக்கு மது விற்பனையாகியுள்ளது.
சேலம் மண்டலத்துக்குள் சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், அரக்கோணம் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளடங்கும். இந்த பகுதிகளில் 500க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக்குகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் மண்டலத்தில், மூன்று நாட்களில் ரூ.153 கோடியே 34 லட்சத்திற்கு மது விற்பனையாகியுள்ளதாக டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேபோல், மதுரை மண்டலத்தில் இந்த ஆண்டு அதிகபட்சமாக ரூ.170.64 கோடிக்கு விற்பனை நடைபெற்றது. மேலும், சென்னையில் ரூ.158.25 கோடி, திருச்சியில் ரூ.157.31 கோடி, கோயம்புத்தூரில் ரூ.150.31 கோடி என்ற அளவில் மது விற்பனை நடைபெற்றுள்ளதாக டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.