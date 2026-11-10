டாஸ்மாக் வருமானம், சாதனை கிடையாது; வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம்- அமைச்சர் விக்னேஷ்
தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் போதைப் பழக்கத்திலிருந்து மீள்வதற்கான மறுவாழ்வு மையங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே அரசின் இலக்காக உள்ளது என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 6:36 PM IST
சென்னை: "டாஸ்மாக் மது விற்பனை வருமானம், சாதனை கிடையாது; வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம்" என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டம் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல், தற்போதைய நிலவரப்படி சுமார் 53 முதல் 54 சதவீதம் வரையிலான காலி மதுபாட்டில்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் பழைய நடைமுறைகள் இருந்த சில இடங்களில் சிறிய அளவிலான குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அவை விரைவில் சரி செய்யப்பட்டு, காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம் சீராகச் செயல்படுத்தப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப் பழக்கத்தில் அடிமையானவர்கள் தான் தொடர் குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இந்த விவகாரத்தில், முதலமைச்சர் எந்தவிதமான சமரசத்திற்கும் இடமளிக்க மாட்டார்.
குற்றச் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் எதிர்காலத்தில் காவல் துறைக்கு கூடுதல் சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டு, போதைப் பொருள் தொடர்பான குற்றங்களை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு தீபாவளி அன்று ஒரே நாளில் 10 பேர் இறந்துள்ளனர். 2025-ஆம் ஆண்டும் ஒரே நாளில் ஆறு பேர் இறந்துள்ளனர். அதே போன்று இந்த ஆண்டும் தொடர்ந்து கொலை குற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. அவற்றை தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் போதைப் பழக்கத்திலிருந்து மீள்வதற்கான மறுவாழ்வு மையங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே அரசின் இலக்காக உள்ளது. ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டும் இத்தகைய மையங்கள் செயல்படாமல், மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து பகுதிகளிலும் போதை மறுவாழ்வு மையங்களை விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தீபாவளி பண்டிகையின்போது டாஸ்மாக் கடைகளில் கியூ.ஆர். கோடு ஸ்கேன் செய்வதில் சில இடங்களில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மற்றும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்படும். இதில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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டாஸ்மாக் மது விற்பனை மூலம் வருமானம் ரொம்ப முக்கியமா? இதை ஆண்டுதோறும் பெரும் சாதனை என்று நினைத்து விட்டார்கள். இது, நாம் வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம். வரும் காலங்களில் மக்களுக்கு உளவியல்ரீதியாக எடுத்துக் கூறி, மதுவினால் ஏற்படும் தீமைகளை கூறி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.