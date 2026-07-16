தமிழகத்தில் ரெஸ்டோ பார்களுக்கு அனுமதி வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திட்டம்?
கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளம் உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் உள்ளதை போலவே, தமிழ்நாட்டிலும் உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடத்திற்கு அனுமதி வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : July 16, 2026 at 10:17 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் உணவகத்துடன் கூடிய மதுபானக் கூடத்திற்கு (Resto Bar) அனுமதி அளிப்பது குறித்து டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அரசின் வருவாயை அதிகரிப்பதற்காக இந்த வகை மதுபானக் கூடத்திற்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெறுவதாக தெரிகிறது.
தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி, கடந்த மே மாதம் 10-ம் தேதி அமைந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பொதுமக்கள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, கல்வி நிலையங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், பேருந்து நிலையங்களுக்கு மிக அருகில் அமைந்திருந்த 717 டாஸ்மாக் மதுக் கடைகள் மூடப்பட்டன.
டாஸ்மார்க் ஊழியர்களின் கோரிக்கையை பரிசீலித்து 25 சதவீதம் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, உதவி விற்பனையாளர்களின் ஊதியம் ரூ.14,340-இல் இருந்து ரூ.17,925-ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
விற்பனையாளர்களின் ஊதியம் ரூ.15,530-இல் இருந்து ரூ.19,413-ஆக உயர்த்தப்பட்டது. மேற்பார்வையாளர்களின் (Supervisor) ஊதியம் ரூ.17,850-இல் இருந்து ரூ.22,313-ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த ஊழியர்களின் இ.எஸ்.ஐ. (ESI) மருத்துவக் காப்பீட்டு கோரிக்கையும் ஏற்கப்பட்டது.
அதே சமயத்தில், மதுபானத்தை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கையும், மீண்டும் அதே தவறு செய்தால் டிஸ்மிஸ் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
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அந்த வகையில், தற்போது உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடத்திற்கு (Resto - Bar) அனுமதி வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் உணவகத்துடன் கூடிய டாஸ்மாக் பார்கள் இருக்கின்றன.
அதேபோல, தமிழ்நாட்டிலும் உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடத்திற்கு அனுமதி வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
டாஸ்மாக் கடைகளுடன் இயங்கி வரும் பார்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து, இந்த ரெஸ்டோ பார்களுக்கு அனுமதி வழங்க திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது இயங்கி வரும் FL2,FL3 மனமகிழ் மன்றங்களுக்கு மதிப்பு கூட்டு வரி இல்லாததால்,மதிப்பு கூட்டு வரியுடன் கூடிய ரெஸ்டோ பார்களுக்கு அனுமதி வழங்கி அரசின் வருவாயை அதிகரிக்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.