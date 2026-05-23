டாஸ்மாக்கில் மதுபானங்களைக் கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் நடவடிக்கை - அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அறிவுறுத்தல்
தமிழ்நாட்டில் தற்போது வரை 436 மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : May 23, 2026 at 6:10 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில் மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தால் சம்மந்தப்பட்ட கடையின் பணியாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளை அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
கடந்த மே 11- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டில் கல்வி நிலையங்கள், வழிபாட்டுத்தலங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகில் உள்ள 717 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருந்தார். இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையையும் வெளியிட்டிருந்தது.
அதேபோல், மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளில் பணிபுரிந்த பணியாளர்களுக்கு மாற்றுப் பணி வழங்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் இன்று (மே 23) சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழக தலைமை அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அத்துடன் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மேலாளர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
அப்போது, டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில் அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையைவிட கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்பனை செய்யும் கடைப்பணியாளர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளை அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "இன்று வரை 436 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகளும் அவற்றுடன் இணைந்துள்ள மதுக்கூடங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த மதுக்கூடங்களை மூடுவதற்கு துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அமைச்சர், அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். மூடப்பட்ட மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகளில் பணிபுரிந்து வந்த கடைப்பணியாளர்கள் அவர்கள் நலன் பாதிக்கப்படாத வகையில் அருகிலுள்ள மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகளில் மீள பணியமர்த்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
மேலும் அனைத்து மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்துள்ள மதுக்கூடங்கள் இரவு 10.00 மணிக்கு மூடப்பட வேண்டுமெனவும், அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையை (MRP) விடக் கூடுதல் விலைக்கு விற்கும் கடைப்பணியாளர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினார்" இவ்வாறு அரசின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.