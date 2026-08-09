குமரியில் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் போராட்டம்: பூட்டை உடைத்து வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள்
மதுபான காலி பாட்டிலுக்கான ஸ்டிக்கர் ஓட்டமாட்டோம் எனக் கூறி, அதனை ஊழியர்கள் திரும்பி அளித்து போராட்டம் நடத்தியதால் இரண்டு நாட்களாக மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன.
Published : August 9, 2026 at 11:59 AM IST
கன்னியாகுமரி: இரண்டாவது நாட்களாக ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தியதால், தாசில்தார் முன்னிலையில் டாஸ்மாக் கடையின் பூட்டை உடைத்த அதிகாரிகள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைக்கு அதிகமாக கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க என்ற உத்தரவையடுத்து, கன்னியாகுமரி மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் சுஜிதா, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மதுபான கடைகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட எம்.ஆர்.பி விலையை விட கூடுதல் பணம் வசூலிக்கக்கூடாது என உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள 78 டாஸ்மார்க் கடை ஊழியர்கள் திமுக தலைமையிலான ஒருங்கிணைந்த சங்கத்தின் சார்பாக மாவட்ட டாஸ்மாக் அதிகாரியை நேரடியாக சந்தித்தனர்.
அப்போது, கடை வாடகை, பெட்டி இறக்கு கூலி, பாட்டிகள் உடைப்பு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை குறித்து எடுத்துரைத்து, கூடுதலாக ஐந்து ரூபாய் வசூலிக்க அனுமதி கேட்டனர். ஆனால், கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என அதிகாரி கண்டிப்பாக கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனால், இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் முடிவெடுத்தனர்.
அதன்படி, டாஸ்மாக் கடைகளில் ஏற்படும் அடிப்படை செலவினங்கள், மின் கட்டணம், சரக்கு இறக்கக் கூலி, காலி பாட்டில் சேகரிக்கும் திட்டத்தினால் ஏற்படும் கட்டட வாடகை, பாட்டில் உடைப்பு இழப்பீடு, விற்பனைத் தொகையை வங்கியில் செலுத்தி அதற்கான சான்றை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தினசரி கொண்டு செல்வதற்கு உண்டான செலவு உள்ளிட்ட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் செண்பகராமன் புதூர் பகுதியில் அமைந்து உள்ள டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன்பு ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, காலி பாட்டில் சேகரிக்கும் திட்டத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்டிக்கர்களை திரும்ப அளிக்க டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஏடிஎஸ்பி பாலசுப்பிரமணியம் தலைமையிலான ஆரல்வாய்மொழி போலீசார், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
முதற்கட்டமாக டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மற்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சங்கங்களுடன் மாவட்ட டாஸ்மார்க் மேலாளர் சுஜிதா போலீஸ் அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் 3 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதில் இருதரப்பினரிடையே உடன்பாடு எட்டப்படாததால், நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) இரண்டாம் நாளாக போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர்.
இதனால், நேற்று மீண்டும் முதுநிலை மண்டல மேலாளர் கோட்டை ராஜன் தலைமையில் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, காலி பாட்டிலுக்கான ஸ்டிக்கர்களை வாங்க மாட்டோம் என டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
அதையடுத்து, காலி பாட்டில்களை தனியார் எடுக்க டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. அதுகுறித்து இன்னும் 15 நாளைக்குள் முடிவெடுக்கப்படும். அட்டைப் பெட்டிக்குரிய கழிவு 7.5% உயர்த்த அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சி மற்றும் கிராம பகுதியில் வாடகை மாற்றி தரப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர்.
இதனை ஏற்க மறுத்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, கடைகள் மூடியுள்ளதால் அரசுக்கு ரூ.2 கோடிக்கு மேல் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிவித்த அதிகாரிகள், கடையை திறந்து வியாபாரம் நடத்துங்கள் அல்லது சாவியை அதிகாரிகளிடம் தந்துவிட்டு கணக்கை முடித்து செல்லுங்கள் என சொன்னதாக கூறப்படுகிறது.
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இதற்கு பின்பும், சுமூக முடிவு எட்டப்படாததால் அதிகாரிகளின் உத்தரவின் பேரில் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் தாசில்தார் முன்னிலையில் அலுவலக ஊழியர்கள் பூட்டை உடைத்து வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டனர். டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் இந்த செயல் போராட்டக்காரர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதனால் வேறு வழியின்றி, வியாபாரிகள் கடைக்கு திரும்ப தொடங்கினர். இறுதிக்கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும் படிப்படியாக திறக்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து டாஸ்மாக் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் குறித்து அரசுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் கோரிக்கைகள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும். ஆனால், மதுபான கடைகளில் பாட்டில்களில் கட்டாயம் ஸ்டிக்கர் ஒட்ட வேண்டும். அதனை ஒட்டமாட்டோம் என ஊழியர்கள் தெரிவிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைக்கு அதிகமாக ஒரு ரூபாய் கூட வாங்க அனுமதி கிடையாது என்பதும், ஊழியர்கள் சங்கத்திடம் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கடை வாடகை, மின் கட்டணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி வருகிறார்கள். அதற்காக பத்து ரூபாய் அல்லது ஐந்து ரூபாய் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது தவறானது. பணம் வசூலிப்பது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஆத்திரத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கு அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை. நீதிமன்றமும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அதற்கு கட்டுப்பட்டு ஊழியர்கள் பணியாற்ற வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.