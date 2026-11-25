ஆன்லைன் முறைக்கு மாறியது டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வருகை பதிவேடு - புதிய நடைமுறைகள் என்ன?
சட்டப் பேரவையில் ஆகஸ்ட் 31 அன்று மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் அறிவித்த திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆன்லைன் நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 2:45 PM IST
சென்னை: எட்டு மணி நேரம் ஊழியர்கள் பணி செய்வதை உறுதி செய்ய, வருகை பதிவேட்டை ஆன்லைன் முறைக்கு மாற்றி டாஸ்மாக் நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குநர் அனைத்து மூத்த மண்டல மேலாளர்கள், மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு விரிவான சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், “தற்செயல் விடுப்பு, பண்டிகை முன்பணம், பணியிட மாறுதல், சுகாதார நிதி திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ செலவு திருப்பி வழங்குதல், ஊதியம் மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான விஷயங்கள், பணி தொடர்பான குறைகள் ஆகிய அனைத்தும் தற்போது கையால் கையாளப்பட்டு வருகின்றன.
ஊழியர் நேரடியாக விண்ணப்பம் எழுதி, கடை மேற்பார்வையாளரிடம் கையெழுத்து பெற்று, மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும். பின்னர் அங்குள்ள பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டு, கோப்பில் அனுமதி அல்லது நிராகரிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டு, மீண்டும் கடைக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதனால் ஊழியர் பல முறை மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கும், மூத்த மண்டல மேலாளர் அலுவலகத்திற்கும் அலைய வேண்டியுள்ளது. ஒரு சிறிய விண்ணப்பம் முடிவு செய்யவே வாரக் கணக்கில் ஆகிறது. விண்ணப்பங்கள் தொலைந்து போவதும், மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நிலையும் ஏற்படுகிறது. வருகைப்பதிவும் கையால் பராமரிக்கப்படுவதால், மாவட்ட அளவில் கண்காணிக்க முடியவில்லை.
இந்த சிரமங்களை போக்க, கடைகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள கையடக்க கருவியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நலத்திட்ட சேவைகள் தொகுதி மற்றும் ஆன்லைன் வருகை பதிவு தொகுதி ஆகியவை வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் செயல்பாட்டிற்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8 மணி நேரப் பணி
தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் சங்கங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, டாஸ்மாக் இயக்குநர் குழு நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தின் அடிப்படையில், சட்டப் பேரவையில் 31.08.2026 அன்று மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் அறிவித்த நலத்திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆன்லைன் நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ஒரு ஊழியருக்கு ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரத்திற்கு மிகாமல் பணி, கடைகளின் பணி நேரத்திற்கு ஏற்ப ஷிப்ட் அடிப்படையிலான பணி முறை, ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறை, தகுதியான ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் மாதத்திற்கு 2 நாட்கள் சம்பளத்துடன் கூடிய தற்செயல் விடுப்பு ஆகியவை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இனி ஊழியர்கள் தங்களது தற்செயல் விடுப்பு, அரசு அங்கீகரித்த பண்டிகைகளுக்கான பண்டிகை முன்பணம், மருத்துவ செலவு திருப்பி வழங்குதல், ஊதியம் மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி விவரங்கள், பணி தொடர்பான குறைகள் ஆகியவற்றுக்கு கையடக்க கருவி மூலமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தின் நிலையையும் அதிலேயே அறிந்து கொள்ளலாம்.
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கான ஷிஃப்ட்
டாஸ்மாக் கடைகள் மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை செயல்படும். கடை மேற்பார்வையாளர் தவிர மற்ற பணியாளர்கள் அனைவரும் தினசரி ஷிப்ட் பணி அல்லது முழு நாள் பணி என்ற இரண்டு முறைகளில் ஏதாவது ஒன்றில் பணி செய்வார்கள். ஒரு வாரத்தில் எந்த ஊழியரும் 48 மணி நேரத்திற்கு மேல் பணி செய்யக் கூடாது. இது முழுமையான உச்ச வரம்பு.
ஷிஃப்ட் பணி முறையில், முதல் ஷிஃப்ட் காலை 11:30 மணி முதல் மாலை 7:30 மணி வரையும், இரண்டாவது ஷிப்ட் மதியம் 2:30 மணி முதல் இரவு 10.30 மணி வரையும் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஷிப்ட்டிலும் 30 நிமிட ஓய்வு இடைவெளி வழங்கப்படும். ஒரே நாளில் ஒரு ஊழியருக்கு இரண்டு ஷிப்ட் வழங்கக் கூடாது. இந்த முறையில் பணி செய்யும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறை வழங்கப்படும்.
முழு நாள் பணி முறையில், ஊழியர் மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை பணி செய்வார். ஒவ்வொரு 4 மணி நேர தொடர் பணிக்கு பின் 1 மணி நேர ஓய்வு இடைவெளி வழங்கப்படும். கடை மேற்பார்வையாளர் பணி அட்டவணையை தயாரித்து, அதை கையடக்க கருவியில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். ஊழியரின் பணி நேரம், கடைக்கு வர வேண்டிய நேரம் முதல் பணி முடிந்து செல்லும் நேரம் வரை கணக்கிடப்படும். இடையில் வழங்கப்படும் ஓய்வு நேரம் இதில் சேர்க்கப்படாது.
மதியம் 12 மணிக்கு முன் மற்றும் இரவு 10 மணிக்கு பின் எந்த காரணத்திற்காகவும் மது விற்பனை செய்யக் கூடாது என்றும், விற்பனை நேரத்திற்கு வெளியே விற்பனை செய்தால் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விண்ணப்பம் செய்வதிலோ அல்லது அதன் நிலையை அறிவதிலோ ஊழியருக்கு உதவ மாவட்ட மேலாளர் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும், எந்த ஊழியரின் விண்ணப்பமும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மேல் நிலுவையில் இருக்கக் கூடாது" என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.