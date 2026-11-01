டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்காமல் போராட்டம்: பறந்தது 'டிஸ்மிஸ்' எச்சரிக்கை
இன்று டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதால் அரசுக்கு சுமார் ரூ. 200 கோடி வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 9:40 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் இன்று (நவ.1) எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளை திறக்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியர்களிடம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பட்டுள்ளது. மேலும், உரிய விளக்கம் அளிக்காவிட்டால் பணி நீக்க நடவடிக்கை பாயும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்படுவதாகக் கூறி டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று (நவ.1) சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் ஏராளமான மதுபானக் கடைகள் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் மது வாங்க சென்றவர்கள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் புதிய நடைமுறையை செயல்படுத்துவதற்கு போதிய பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும்; காலி பாட்டில்களை சேகரிப்பதற்குத் தனி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த வேலைநிறுத்தம் நடைபெற்றது.
இந்நிலையில், இன்று மதுபான கடைகளை திறக்காமல் இருந்த மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதில், "ஏன் உங்கள் மீது பணிநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது?" என கேள்வியெழுப்பப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும் இதுபோன்ற நோட்டீஸ்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையே, ஞாயிற்றுக்கிழமையான நவம்பர் 1 ஆம் தேதி டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதால் அரசுக்கு சுமார் ரூ. 200 கோடி வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்கு எதிராக ஊழியர்கள் நடத்திய போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து, தற்போது டாஸ்மாக் நிர்வாகம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதுடன், பணிநீக்க நடவடிக்கை குறித்தும் எச்சரித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.