தமிழகம் முழுவதும் மூடப்பட்ட 717 மதுக்கடைகள்; மண்டலவாரியாக விவரங்களை வெளியிட்டது டாஸ்மாக் நிர்வாகம்
டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூல் செய்த 200 பணியாளர்கள் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 15, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளின் விவரங்களை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். இதையடுத்து, பொதுமக்கள், பெண்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, கல்வி நிலையங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு மிக அருகில் அமைந்திருந்த 717 டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளை மூடுவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
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அந்த மதுக்கடைகள் இரண்டு வாரங்களில் மூடப்படும் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், பல இடங்களில் மதுபானக் கடைகள் மூடப்படாமல் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இந்த நிலையில், 717 மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டதாக அரசு அறிவித்தது. இருப்பினும் மூடப்பட்ட மதுக் கடைகளின் விவரங்களை வெளியிடுமாறு பெண்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். இந்நிலையில், மூடப்பட்ட 717 டாஸ்மாக் கடைகளின் விவரங்ளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை வடக்கு மாவட்டத்தில் 13 கடைகள், சென்னை மத்தி-9 , சென்னை தெற்கு-9, காஞ்சிபுரம் வடக்கு-10, காஞ்சிபுரம் தெற்கு-8, திருவள்ளூர் கிழக்கு-27, திருவள்ளூர் மேற்கு-6 என சென்னை மண்டலத்தில் மொத்தம் 82 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல், கோவை வடக்கு-48, கோவை தெற்கு-23, கரூர்-8, ஈரோடு-42, திருப்பூர்-31, நீலகிரி-27 என கோவை மண்டலத்தில் மொத்தம் 179 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
அரக்கோணம்-7, தர்மபுரி-7, கிருஷ்ணகிரி-7, நாமக்கல்-14, சேலம்-22, திருவண்ணாமலை-19, வேலூர்-6 என சேலம் மண்டலத்தில் மொத்தம் 82 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
கடலூர் மாவட்டத்தில் 21 கடைகள், நாகப்பட்டினம்-4, புதுக்கோட்டை-17, பெரம்பலூர்-6, தஞ்சாவூர்-6, திருச்சி-15, திருவாரூர்-6, விழுப்புரம்-9 என திருச்சி மண்டலத்தில் மொத்தம் 84 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 26 கடைகள், கன்னியாகுமரி-15, ராமநாதபுரம்-29, தேனி-12, திருநெல்வேலி-33, தூத்துக்குடி-63, மதுரை தெற்கு-39, மதுரை வடக்கு-13, விருதுநகர்-42, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 18 கடைகள் என மதுரை மண்டலத்தில் மொத்தம் 290 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதல் வசூல்- 200 பணியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்
இதற்கிடையே, டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூல் செய்த 200 பணியாளர்கள் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மதுவிலக்குத் துறையைப் பொருத்தவரை, டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிக்கும் விவகாரமும் மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக உள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில், மதுபான பாட்டில்களுக்கு எம்.ஆர்.பி. விலையை விட பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் அதிகமாக வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தன. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரச்சாரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய், “பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்” என்ற பாடலைப் பாடி அந்த விவகாரத்தை பெரிதாக்கினார்.
இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்குவதாக குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து வருகிறது. பல்வேறு இடங்களில் மது பிரியர்கள், பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பது தொடர்பான சம்பவங்களை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், டாஸ்மாக் கடைகளில் நடைபெற்று வந்த முறைகேடுகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டதில், மதுபான பாட்டில்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலித்ததாக புகார்கள் எழுந்தன.
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இதுதொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், சுமார் 200 டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, அவர்கள் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் கூடுதல் வசூல் உள்ளிட்ட முறைகேடுகளை முற்றிலுமாக தடுப்பதற்கு அரசு தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மற்றும் ஆய்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.