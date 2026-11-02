வேலைநிறுத்தலில் ஈடுபட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் 160 பேர் பணியிடை நீக்கம்
960 ஊழியர்களுக்கு நேற்று மெமோ அனுப்பப்பட்ட நிலையில், அதன் பின்னரும் கடைகளை திறக்காமல் இருந்த 160 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Published : November 2, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை: முன்னறிவிப்பின்றி டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்காமல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 160 ஊழியர்களை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்தப் புதிய நடைமுறையை செயல்படுத்துவதால் ஏற்கெனவே உள்ள பணிகளுடன் கூடுதல் சுமை ஏற்படுவதாக ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்குத் தனியாகப் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும், பாட்டில்களை சேகரிப்பதற்குத் தனி ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தும் வகையில் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் ஏராளமான டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன. நிர்வாகத்தின் முன் அனுமதியோ, முன்னறிவிப்போ இன்றி ஊழியர்கள் கடைகளைத் திறக்காததால் பல்வேறு பகுதிகளில் மதுபான விற்பனை பாதிக்கப்பட்டது.
960 ஊழியர்களுக்கு மெமோ
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, முன்னறிவிப்பின்றி கடைகளைத் திறக்காமல் இருந்த மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் மீது டாஸ்மாக் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கத் தொடங்கியது. அதன்படி, நவம்பர் 1 ஆம் தேதி கடைகளைத் திறக்காத 960 ஊழியர்களுக்கு நேற்று விளக்கம் கேட்டு மெமோ வழங்கப்பட்டது.
அதில், நிர்வாகத்தின் முன் அனுமதியின்றி கடைகளைத் திறக்காமல் இருந்தது, பணியில் ஏற்பட்ட குறைபாடாகச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டு, இதற்காக ஏன் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என்பதற்கு விளக்கம் அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
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160 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்
இதையடுத்து, மெமோ வழங்கப்பட்ட 960 ஊழியர்களில் 160 பேரைத் தவிர மற்றவர்கள் தங்களது கடைகளைத் திறந்துள்ளனர். ஆனால், தொடர்ந்து கடைகளைத் திறக்காமல் இருந்த 160 ஊழியர்களைப் பணியிடை நீக்கம் செய்து டாஸ்மாக் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இன்றும் கடைகளைத் திறக்காதவர்களுக்கு மீண்டும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்கு எதிராகத் தொடங்கிய ஊழியர்களின் போராட்டம், தற்போது நிர்வாகத்தின் ஒழுங்கு நடவடிக்கையாகத் தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.