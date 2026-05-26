திருப்பூரில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கடையடைப்பு போராட்டம்; மது பிரியர்கள் அவதி

டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இடையே நடைபெற்ற முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 3:46 PM IST

திருப்பூர்: டாஸ்மாக் கடை பணியாளர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம். டாஸ்மாக் கடைகள் அடைப்பால், நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 2 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

திருப்பூர் மாவட்டத்தில், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த வாரம், டாஸ்மாக் மண்டல மேலாளரை சந்தித்து கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர். அதில், 'காலி பாட்டிலை திரும்பப் பெறும் (Buy-back) திட்டத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இத்திட்டத்தினால் ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் பணிச்சுமையும், காலதாமதமும் ஏற்படுகிறது.

வெளி முகமைகள் (Outsourcing/Tendors) மூலமாக மட்டுமே காலி பாட்டில்களைச் சேகரிக்க வேண்டும். திருப்பூரில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மூடப்பட்டுள்ள டாஸ்மாக் கடைகளைச் சேர்ந்த 150க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களுக்கு உடனடியாக வேறு துறைகளில் மாற்றுப் பணி வழங்க வேண்டும்.

இரவு 10 மணிக்குக் கடைகள் மூடப்படும்போது, போலீஸார் உடனடியாகக் கடைகளை அடைக்க வற்புறுத்துகிறார்கள். ஆனால், கடைகளில் 20 முதல் 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சரக்குகள் இருக்கும் நிலையில், அன்றாட விற்பனை விவரக் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப ஒன்றரை மணி நேரம் வரை தேவைப்படுகிறது. எனவே, இரவு 10 மணிக்கு மேல் கணக்குகளைச் சரிபார்க்க அவகாசம் தர வேண்டும் அல்லது இரவு 9 மணிக்கே விற்பனையை நிறுத்த அனுமதிக்க வேண்டும்.

ஊழியர்களுக்குப் போதிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். 23 வருடங்களுக்கும் மேலாகப் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் குறைவான சம்பளமே வழங்கப்படுகிறது. தகுதி, கல்வி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், குறைந்தபட்சம் ரூ.31 ஆயிரம் முதல் சீனியாரிட்டியை பொருத்து ரூ. 70 ஆயிரம் வரை ஊதியம் வழங்க வேண்டும்' என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.

இந்த கோரிக்கைகள் மீதான முடிவுகளை 25 ஆம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கும்படியும் ஊழியர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டது. ஆனால், இப்போது வரை எந்தவித அறிவிப்பும் அதிகாரிகளிடத்தில் இருந்து வரவில்லை. ஆகையால், திட்டமிட்டபடி இன்று (மே 26) முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தொடங்கி உள்ளனர்.

இதன் எதிரொலியாக, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 197 டாஸ்மாக் கடைகளும் பூட்டப்பட்டு, கடைகளின் சாவியை டாஸ்மாக் மண்டல மேலாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், 1,036 டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தற்போது வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆகையால், மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகள் மற்றும் டாஸ்மாக் மண்டல அலுவவலம் அருகே போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் பட்சத்தில், அவர்களை உடனடியாக கைது செய்யவும் போலீஸார் தயார் நிலையில் உள்ளனர். கடையடைப்பு காரணமாக நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் மது பிரியர்கள் மிகுந்த வேதனைக்கு ஆளாகி உள்ளனர்.

தற்போது, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இடையே நடைபெற்ற முதல் கட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்துள்ளது. ஆகையால், இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை விரைவில் நடைபெறும் என்றும், அதில் சுமூகமான முடிவுகள் எட்டப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

