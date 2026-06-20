தவெக நிர்வாகி பெயரை பயன்படுத்தி மதுபான பார்களில் மாமூல் கேட்டு மிரட்டல் - பார் உரிமையாளர் குமுறல்
தினந்தோறும் மிரட்டல் விடுக்கப்படுவதால் அச்சத்தில் உள்ளதாகவும், நிம்மதியாக தொழில் செய்ய முடியவில்லை எனவும் பார் உரிமையாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 20, 2026 at 6:45 PM IST
திருநெல்வேலி: தவெக நிர்வாகி பெயரைப் பயன்படுத்தி மாமூல் கேட்டு மிரட்டுவதாக டாஸ்மாக் பார் உரிமையாளர் வெளியிட்ட வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை பகுதியில் உள்ள அரசு டாஸ்மாக் கடைகளுடன் இணைந்த பார் உரிமையாளர்கள் தங்களை சிலர் தவெக மாவட்ட இணை செயலாளர் பெயரைக் கூறி மிரட்டி, மாமூல் கேட்பதாகப் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, மகாராஜா நகர் மற்றும் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அருகே அமைந்துள்ள பார்களில் இந்த சம்பவம் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பார் உரிமையாளர் கண்ணன் என்பவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், “பாளையங்கோட்டை பகுதியில் உள்ள அனைத்து அரசு மதுபானக் கடை பார்களுக்கும் வரும் 30 ஆம் தேதியுடன் டெண்டர் முடிவடைகிறது. இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருநெல்வேலி மாவட்ட இணை செயலாளர் மாரிய ஜான் அலுவலகத்தில் இருந்து வருவதாகக் கூறிக்கொண்டு, சிலர் தினந்தோறும் எங்களை மிரட்டி மாமூல் கேட்கின்றனர்.
அவர்களிடம் இது குறித்து கேட்டால், தாங்கள் சமாதானபுரத்தில் உள்ள மாவட்டச் செயலாளர் மரிய ஜான் மகன் அலுவலகத்தில் இருந்து வருவதாக கூறுகின்றனர். தினந்தோறும் இவ்வாறு மிரட்டல் விடுக்கப்படுவதால், நாங்கள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளோம். எங்களால் நிம்மதியாகத் தொழில் செய்ய முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.
இதுபோல தொடர்ந்து மிரட்டல்கள் வந்தால், நாங்கள் எப்படி அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய மாதாந்திர டி.டி தொகையை சரியாக செலுத்த முடியும்? எனவே, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைமை இதுகுறித்து விசாரித்து, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இத்துடன் கடைகளுக்கு மாமூல் வாங்க வரும் நபர்கள் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
தவெக நிர்வாகிகள் மாமூல் கேட்டு மிரட்டல் - பார் ஒப்பந்ததாரர் வெளியிட்ட வீடியோ#tasmacissue | #tvkfunctionary | #TVKGovernment | #tirunelveli | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/Uh28ubWMOh— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 20, 2026
தவெக கட்சி நிர்வாகிகள் பெயரில் பார் உரிமையாளர்களுக்கு மிரட்டல் விடுக்கப்படுவதாக எழுந்துள்ள இந்த புகார் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைத்த பிறகு தொடர்ச்சியாக அந்த கட்சியினர் அரசு அலுவலகங்களில் ஆய்வு நடத்தி, 'ரீல்ஸ்' வெளியிட்டு வருகின்றனர். இதுபோன்ற செயல் பொதுமக்களை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
அதேபோல் டாஸ்மாக் உள்பட பல்வேறு அரசு நிறுவனங்களுக்கு சென்று மாமூல் கேட்பதாகவும், தொடர்ச்சியாக புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் நெல்லையில் உள்ள டாஸ்மாக் பாரில் தவெக நிர்வாகி பெயரை பயன்படுத்தி, சிலர் மாமூல் கேட்டு மிரட்டியதாக வெளியான வீடியோ சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.