டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு 20% தீபாவளி போனஸ் - இன்று வரவு வைக்கப்படும் என அறிவிப்பு
போனஸ் தொகையானது மாவட்ட மேலாளர்களின் செயல்பாட்டுக் கணக்குகளுக்கு மின்னணுப் பணப் பரிமாற்றம் மூலம் தனியாக அனுப்பப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 7:42 AM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு 20 சதவீத போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும் என டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை வருகிற நவம்பர் 8-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசுத் துறைகளில் பணபுரிபவர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்குவது குறித்து டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த செய்தி குறிப்பில், “தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பணியாளர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், உதவி விற்பனையாளர்கள் ஆகியோருக்கு 20 சதவீத போனஸ் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. இதன்படி 2025 ஏப்ரல் மாதம் முதல் 2026 மார்ச் மாதம் வரையிலான ஓராண்டு காலக்கட்டத்திற்கான போனஸ் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இதில், 8.33 சதவீதம் போனஸ் மற்றும் 11.67 சதவீத கருணைத் தொகை அடங்கும். இதன் அடிப்படையில் பணியாளர்களுக்கு அதிகபட்சமாக 16 ஆயிரம் ரூபாய் போனஸ் தொகை வழங்கப்படும். மேலும், இதற்கான மாத அடிப்படை ஊதிய உச்ச வரம்பு 7 ஆயிரம் ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்குவதற்கான நிதி, மாவட்ட மேலாளர்களின் செயல்பாட்டுக் கணக்குகளுக்கு மின்னணுப் பணப் பரிமாற்றம் மூலம் இன்று (நவம்பர் 4) தனித்தனியாக அனுப்பி வைக்கப்படும். நிதி ஒதுக்கப்பட்ட உடனே தாமதமின்றி பணியாளர்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக போனஸ் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், அதற்கான உரிய ரசீதுகளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். போனஸ் தொகையில் உபரி தொகை இருந்தால் அதனை பிற செலவுகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
அதேபோல், உணமையான கணக்கீட்டின்படி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்குவதற்கான நிதி, ஒதுக்கப்பட்ட தொகையை விட அதிகமாக இருந்தால், பற்றாக்குறைத் தொகையை மாவட்ட மேலாளர்களின் செயல்பாட்டுக் கணக்கு அல்லது கிடங்குக் கணக்கில் உள்ள நிதியிலிருந்து ஈடுசெய்து கொள்ள வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு 20 சதவீதம் வரை தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், கூட்டுறவு நிறுவனப் பணியாளர்களுக்கும் 20 சதவீதம் வரை தீபாவளி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகையை அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.