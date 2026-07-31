தண்ணீரின்றி திண்டாடும் மரவள்ளி கிழங்கு விவசாயிகள் - குடங்களில் நீரிறைத்து ஊற்றும் அவலம்
கடும் வறட்சியால் கரும்பு தோட்டமும் நீரில்லாமல் காய்ந்து போனதால் விவசாயிகள் பெரும் வேதனையடைந்துள்ளனர்.
Published : July 31, 2026 at 1:13 PM IST
திருச்சிராப்பள்ளி: எல் நினோ பருநிலை மாற்றத்தால் காய்ந்து வரும் மரவள்ளி கிழங்கு பயிர்களை குடங்களில் தண்ணீர் ஊற்றி காப்பாற்றும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
முசிறி வட்டத்திற்குட்பட்ட மங்களம் பகுதிக்கு அருகே, எல் நினோ பருவநிலை மாற்றத்தால் அப்பகுதியில் கடுமையான வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து பயிரிடப்பட்டுள்ள வருடப் பயிர்களான மரவள்ளி கிழங்கு மற்றும் கரும்பு போன்ற முக்கிய பயிர்கள் தண்ணீர் இன்றி காய்ந்து போனதால் மங்களம் பகுதி விவசாயிகள் பெரும் சோகத்தில் உள்ளனர்.
மங்களம் கிராமத்தில் வழக்கமாக பெய்யும் பருவமழை பொய்த்துப் போனதாலும், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்ததாலும் இப்பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் அனைத்தும் வறண்டு போய்யுள்ளன. பயிர்கள் கண்முன்னே காய்ந்து போவதைக் கண்டு அப்பகுதி விவசாயிகள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள போராடி வருகின்றனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, வயலில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மரவள்ளி கிழங்கு செடிகள் முழுமையாக அழிந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, பெண் விவசாயிகளும் கூலித் தொழிலாளர்களும் போர்வெல் குழாய் மூலம் குடங்கள் மற்றும் பாத்திரங்களில் தண்ணீரை சுமந்து வந்து, செடிகளுக்கு ஊற்றி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து மங்களம் பகுதி விவசாயிகள் கூறியபோது, “நாங்கள் நம்பி இருந்த மரவள்ளி கிழங்கு பயிர் இந்த ஆண்டு முற்றிலுமாக காய்ந்து போகும் நிலையில் உள்ளது. எல் நினோ தாக்கம் மற்றும் போதிய மழையின்மையால் கிணறுகளில் தண்ணீர் இல்லை. பல மாதங்களாக உழைத்து வளர்த்த பயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக எங்கள் குடும்பத்தினரும், பெண்களும் குடத்தில் தண்ணீர் பிடித்து வந்து செடிகளுக்கு ஊற்றி வருகிறோம்.
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ஆனால், இதனால் மட்டும் பயிரை காப்பாற்ற முடியாது. எங்களின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமும் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு மற்றும் கரும்பு பயிர்களை நம்பியே உள்ளது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக தலையிட்டு, இந்த பகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவித்து, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணமும், வறட்சியை சமாளிக்க சிறப்பு உதவிகளையும் வழங்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகமும், தமிழ்நாடு அரசும் இப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு விவசாயிகளுக்கு தகுந்த நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.