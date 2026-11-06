கூரியர் வழியாக போதை மாத்திரை கடத்தல்; முக்கிய குற்றவாளிகள் இருவர் கைது
தமிழ்நாட்டில் போதை மாத்திரை விநியோகம் தொடர்பாக 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, இதுவரை 4,400 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 6, 2026 at 10:05 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாடு உட்பட 19 மாநிலங்களுக்கு தபன்டாடோல் போதை மாத்திரைகளைக் கடத்தி விநியோகம் செய்த கும்பலின் முக்கிய நபர்கள் இருவரை தமிழக போலீசார் ஹரியானாவில் கைது செய்தனர்.
கூரியர் மூலம் போதை மாத்திரைகள் கடத்தல்
தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு வெளிமாநிலங்களில் இருந்து அஞ்சல் மற்றும் தனியார் கூரியர் நிறுவனங்கள் வாயிலாக போதை மாத்திரைகள் அனுப்பப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, மாநிலங்களுக்கு இடையிலான இந்தக் கடத்தல் வலையமைப்பின் செயல்பாடுகளைக் கண்டறியும் நோக்கில், கடந்த 2026 ஜூலை மாதம் தென் மண்டல போலீசார் 'ஆபரேஷன் டீப் சோர்ஸ்' (Operation DEEP SOURCE) என்ற சிறப்பு நடவடிக்கையைத் தொடங்கினர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, அஞ்சல் துறை மற்றும் தனியார் கூரியர் நிறுவனங்களுக்கு வரும் சந்தேகத்திற்குரிய பார்சல்களைக் கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. குறிப்பாக, தமிழகத்திற்கு வெளிமாநிலங்களில் இருந்து அனுப்பப்படும் பார்சல்கள் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டன.
மூன்று மாவட்டங்களில் 7 வழக்குகள், 4,400 மாத்திரைகள் பறிமுதல்
இதன் தொடர்ச்சியாக, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் சந்தேகத்திற்குரிய பார்சல்களை ஆய்வு செய்தபோது, தபன்டாடோல் வகையைச் சேர்ந்த போதை மாத்திரைகள் கடத்தி வரப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.
குறிப்பாக, தேனி மாவட்டம் கண்டமனூரில் கடந்த ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி சந்தேகத்திற்குரிய அஞ்சல் பார்சல் ஒன்று பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தென்கரை உள்ளிட்ட திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளிலும் போதை மாத்திரைகள் கைப்பற்றப்பட்டன. இந்த மாத்திரைகள் 'டைடோல்' (Tydol) உள்ளிட்ட பிராண்டு பெயர்களில் அனுப்பப்பட்டிருந்தன.
இதுதொடர்பாக மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்களில் மொத்தம் 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 4,400 போதை மாத்திரைகள் பார்சல்களில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், இந்தக் கடத்தல் வலையமைப்பில் தொடர்புடைய 18 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அம்பாலாவில் இருந்து 19 மாநிலங்களுக்கு பார்சல்கள்
இதுதொடர்பாக தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், கைப்பற்றப்பட்ட பார்சல்கள் அனைத்தும் ஹரியானா மாநிலம் அம்பாலா கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் இருந்து அனுப்பப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அங்குள்ள அஞ்சல் மற்றும் கூரியர் நிறுவனங்களின் பதிவுகள், வாடிக்கையாளர் கணக்குகள் உள்ளிட்டவற்றை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
இதில், கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் அம்பாலா கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் இருந்து சந்தேகத்திற்குரிய 588 பார்சல்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. அவை 19 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது. அவற்றில் 11 பார்சல்கள் தமிழகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கண்டறியப்பட்ட போதை மாத்திரைக் கடத்தல் சம்பவங்களுக்குப் பின்னால், பல்வேறு மாநிலங்களில் செயல்பட்டு வந்த விரிவான விநியோக வலையமைப்பு இருப்பது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
போலி அடையாளங்களில் செயல்பட்ட முக்கிய நபர்கள்
இந்த விநியோக வலையமைப்பு தொடர்பாக தீவிரமாக விசாரணை நடத்தியதில், பார்சல்களை அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்து வந்த முக்கிய நபராக மகேந்தர் சிங் பிஷ்ட் (Mahender Singh Bisht) என்பவரை போலீஸார் அடையாளம் கண்டனர்.
இவர் ஹரியானா மாநிலம் அம்பாலா கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் உள்ள மோகன் நகர், நன்ஹேரா பகுதியில் ஓர் நிறுவனத்தின் வாயிலாக இந்தக் கடத்தல் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்து வந்துள்ளார். மேலும், ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியைச் சேர்ந்த சுனில் குமார் என்பவருக்கும் இந்தக் கடத்தல் வலையமைப்பில் தொடர்பு இருப்பதும், தமிழகத்திற்கு போதை மாத்திரைகளை அனுப்புவதற்கான விநியோக ஏற்பாடுகளை இவர் மேற்கொண்டு வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இருவரும் தங்களது உண்மையான அடையாளங்களை மறைப்பதற்காக ஆதிஷ் பரத்வாஜ், அஜீஸ் பரத்வாஜ், ஆஷிஷ் பரத்வாஜ் உள்ளிட்ட போலிப் பெயர்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், போலியான முகவரிகளைக் குறிப்பிட்டு பார்சல்களை அனுப்பி வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
அம்பாலாவில் இருவரையும் கைது செய்த தமிழக போலீஸார்
இதையடுத்து, தமிழக போலீசாரின் தனிப்படையினர் ஹரியானா மாநிலம் அம்பாலாவுக்கு சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், முக்கியக் குற்றவாளிகளான மகேந்தர் சிங் பிஷ்ட் மற்றும் சுனில் குமார் ஆகிய இருவரையும் கடந்த நவம்பர் 2-ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அம்பாலா கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் இருவரையும் ஆஜர்படுத்தி, தமிழகத்திற்கு அழைத்து வந்து அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
19 மாநிலங்களிலும் விசாரணை விரிவாக்கம்
இந்தக் கடத்தல் வலையமைப்பில் மேலும் யார் யாருக்குத் தொடர்பு உள்ளது, போதை மாத்திரைகளின் கொள்முதல் எங்கிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டன, அவற்றின் விநியோகத்தில் தொடர்புடையவர்கள் யார் என்பது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, கைது செய்யப்பட்டவர்களின் வங்கிக் கணக்குகள், பணப் பரிவர்த்தனைகள், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொடர்பு விவரங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து, இந்த சட்டவிரோத வணிகத்தின் பின்னணியில் உள்ள மற்ற நபர்களையும் கண்டறிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தக் கடத்தல் தொடர்பான தகவல்கள் பிற மாநில போலீசாருக்கும் பகிரப்பட்டுள்ளன.