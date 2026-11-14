கோவை அருகே டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து - கீழே கொட்டிய 40 ஆயிரம் லிட்டர் எத்தனால்
எத்தனால், எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ரசாயனத் திரவம் என்பதால், பெரும் தீ விபத்து ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கடும் அச்சமடைந்தனர்.
Published : November 14, 2026 at 8:35 PM IST
கோவை: கோவை அருகே சேலம்-கொச்சின் தேசிய சாலையில் எத்தனால் ஏற்றிச் சென்ற டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்த விபத்தில் 40 ஆயிரம் லிட்டர் எத்தனால் சாலையில் கொட்டியது.
கர்நாடகா மாநிலம், தாவணகெரேவில் இருந்து கேரள மாநிலம் கொச்சினுக்கு எத்தனால் ஏற்றிக்கொண்டு டேங்கர் லாரி ஒன்று புறப்பட்டு சென்றது. கர்நாடக மாநிலத்தை சார்ந்த டோங்காரி என்பவர் லாரியை ஓட்டி வந்துள்ளார்.
டேங்கர் லாரி, கோவை புறநகர் பகுதியான எல் அன்ட் டி பைபாஸ் சாலை, செட்டிபாளையம் அருகே சென்றபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்கு உள்ளானது.
விபத்தில் டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்ததில், அதில் இருந்த எத்தனால் திரவம் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகத் தொடர்ந்து வெளியேறி அருகிலுள்ள காலி இடத்தில் தேங்கியது.
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எத்தனால், எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ரசாயனத் திரவம் என்பதால், அப்பகுதியில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கடும் அச்சமடைந்தனர். விபத்து குறித்துத் தகவல் அறிந்ததும் செட்டிபாளையம் காவல் துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர்.
போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட நிலையில் மூன்று தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் தீ விபத்து ஏற்படாமல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து எத்தனால் தேங்கி இருந்த இடத்தில் தீயணைப்பு துறையினர் தண்ணீர் அடித்து தீப்பற்றாமல் பார்த்துக் கொண்டனர். தொடர்ந்து மீட்பு வாகனம் வரவழைக்கப்பட்டு லாரி மீட்கப்பட்டது. விபத்து குறித்து செட்டிபாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
அதிகாலை நேரம் அல்லது நீண்ட தூர பயணத்தின் காரணமாக ஓட்டுநர் கண் அயர்ந்ததால் இந்த விபத்து நேரிட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
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இந்த விபத்து குறித்து மற்ற வாகன ஓட்டிகள் கூறுகையில், "நீலம்பூர் முதல் மதுக்கரை வரை உள்ள எல் அண்ட் டி தேசிய நெடுஞ்சாலை மிகவும் குறுகலாக உள்ளது. இதனால், நாள்தோறும் பல்வேறு விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், காரில் செல்பவர்கள் விபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழப்பது தொடர்ந்து வருகிறது.
இந்த சாலையை அகலப்படுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ள நிலையில் அதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் இன்னும் துவங்கப்படவில்லை. உடனடியாக இந்த சாலையை அகலப்படுத்தும் பணியை மேற்கொண்டால் மட்டுமே விபத்துக்கள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை தடுக்க முடியும்" என்று தெரிவித்தனர்.