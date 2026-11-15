விபத்தில் சிக்கிய ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஏற்றி வந்த டேங்கர் லாரி; 25 ஆயிரம் லிட்டர் ஆசிட் சாலையில் கசிவு
ஆசிட் நெடியை சுவாசிப்பதால் தொண்டை அரிப்பு, கண் எரிச்சல், தொண்டையில் கரகரப்பு மற்றும் உடலில் அரிப்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்களிடையே அச்சம் நிலவியது.
Published : November 15, 2026 at 10:49 AM IST
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நான்குவழிச் சாலை மேம்பாலத்தில் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஏற்றி வந்த டேங்கர் லாரி விபத்துக்குள்ளானதில், சுமார் 25 ஆயிரம் லிட்டர் ஆசிட் சாலையில் கசிந்தது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து கரூர் நோக்கி ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஏற்றிக்கொண்டு ஓட்டுநர் மதியழகன் டேங்கர் லாரியை ஓட்டி வந்தார். இந்த லாரி இன்று அதிகாலை சுமார் 3.30 மணியளவில் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே திண்டுக்கல் - கரூர் நான்குவழிச் சாலை மேம்பாலத்தில் சென்று கொண்டிருந்தது.
அப்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து சுண்ணாம்புக்கல் ஏற்றிக்கொண்டு நாமக்கல் நோக்கிச் சென்ற மற்றொரு லாரி, பின்னால் வந்தபோது டேங்கர் லாரியின் பின்புறத்தில் மோதியது. இந்த விபத்தில் டேங்கர் லாரியின் பின்புறம் இருந்த பைப் கேட் வால்வு (Drain Valve) உடைந்து சேதமடைந்தது.
இதனால் டேங்கரில் இருந்த சுமார் 25 ஆயிரம் லிட்டர் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் முழுவதும் சாலையில் கசியத் தொடங்கியது. ஆசிட் கசிவால் கடுமையான நெடி மற்றும் புகைமூட்டம் ஏற்பட்டது. இதனால் அருகில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உருவானது. ஆசிட் நெடியை சுவாசிப்பதால் தொண்டை அரிப்பு, கண் எரிச்சல், தொண்டையில் கரகரப்பு மற்றும் உடலில் அரிப்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்களிடையே அச்சம் நிலவியது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த தாடிக்கொம்பு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து போக்குவரத்தை மாற்றி அமைத்தனர். இதனால் நான்குவழிச் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
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தொடர்ந்து அங்கு வந்த திண்டுக்கல் தீயணைப்புத் துறையினர், ஆசிட் கசிவின் வீரியத்தையும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட நெடியின் தாக்கத்தையும் குறைக்கும் வகையில் அதிகளவு தண்ணீரைப் பீச்சி அடித்தனர். சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகப் போராடி ஆசிட் கசிவின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விபத்துக்குள்ளான டேங்கர் லாரி அதே இடத்தில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்த விபத்து குறித்து தாடிக்கொம்பு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.