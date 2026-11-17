தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கு: ரூ. 15 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகள் முழுமையாக மீட்பு
தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 11.7 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் முழுமையாக மீட்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை நகைக்கடை நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் எடைபோட்டு, மொத்த அளவு மற்றும் மதிப்பை போலீசார் உறுதிப்படுத்தினர்.
Published : November 17, 2026 at 7:44 AM IST
மதுரை: தேசத்தை உலுக்கிய தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ரூ. 15 கோடி மதிப்பிலான 11.7 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் அனைத்தையும் மதுரை மாநகர போலீசார் முழுமையாக மீட்டுள்ளனர்.
தருமபுரியில் கைது செய்யப்பட்ட முக்கியக் குற்றவாளி நிஷாந்த் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், மதுரை விளாச்சேரி பகுதியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த எஞ்சிய நகைகளையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்பட்ட துணிகரக் கொள்ளை
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் பழங்காநத்தம் பகுதியில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட நான்கு தளங்களைக் கொண்ட தனிஷ்க் நகைக்கடையில், நவம்பர் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை அடையாளம் தெரியாத முகக்கவசம் அணிந்த நபர் ஒருவர் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டார்.
கட்டடத்தில் லிப்ட் அமைக்கும் பணிக்காக விடப்பட்டிருந்த திறந்தவெளிப் பகுதி வழியாகக் கயிற்றைக் கட்டி உள்ளே இறங்கிய அவர், முதல் தளத்தில் இருந்த கண்ணாடிப் பெட்டிகளை உடைத்து 11.7 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளை அள்ளிச் சென்றார்.
டாட்டூ அடையாளம் மூலம் சிக்கிய கொள்ளையன்
இந்தத் துணிகரக் கொள்ளை தொடர்பாக மதுரை மாநகர போலீசார் 9 தனிப்படைகளை அமைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். கடையின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபரின் கையில் இருந்த டாட்டூ அடையாளம் முக்கியத் தடயமாக அமைந்தது. அந்த அடையாளத்தை வைத்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர் வீடியோ எடிட்டரும், டிராவல் யூடியூபருமான எஸ். நிஷாந்த் என்பது தெரியவந்தது.
தொடர்ந்து அவரது செல்போன் அழைப்புகள் உள்ளிட்ட விவரங்களை ஆய்வு செய்த போலீசார், யூடியூபரான நிஷாந்தின் காதலி மீனாட்சி (22), நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷ் (53) ஆகிய இருவரையும் நவம்பர் 14-ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் நிதி நெருக்கடி காரணமாக கொள்ளைக்குத் திட்டமிட்டதாக மீனாட்சி தெரிவித்ததோடு, அவர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் மாடக்குளம் கண்மாய் பகுதியில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 5 கிலோ நகைகளை போலீசார் முதற்கட்டமாக மீட்டனர்.
தருமபுரியில் சிக்கிய நிஷாந்த்
இதற்கிடையே தலைமறைவாக இருந்த நிஷாந்த், நவம்பர் 15ஆம் தேதி நள்ளிரவு முகத்தை மூடியபடி தனியார் ஆம்னி பேருந்தில் பெங்களூரு நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அவரது நடவடிக்கையில் சந்தேகமடைந்த பேருந்து நடத்துநர், தருமபுரி போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவித்தார். இதையடுத்து அதியமான்கோட்டை சோதனைச் சாவடியில் பேருந்தை மறித்து போலீசார் சோதனையிட்டபோது, பின்பக்க ஜன்னல் வழியாக குதித்து தப்ப முயன்ற நிஷாந்தை விரட்டிச் சென்று மடக்கிப் பிடித்தனர்.
விளாச்சேரியில் எஞ்சிய நகைகள் மீட்பு
தருமபுரியில் கைது செய்யப்பட்ட நிஷாந்தை மதுரைக்கு அழைத்து வந்த போலீசார், அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது கொள்ளையடிக்கப்பட்ட எஞ்சிய நகைகளை மதுரை விளாச்சேரி பகுதியில் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். நிஷாந்த் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், அங்கு விரைந்த தனிப்படை போலீசார் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நகைகளைக் கைப்பற்றினர்.
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இதன் மூலம் தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட மொத்தம் 11.7 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் முழுமையாக மீட்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை நகைக்கடை நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் எடைபோட்டு, அவற்றின் அளவு மற்றும் மதிப்பை போலீசார் உறுதிப்படுத்தினர்.
திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்பட்ட பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கொள்ளைச் சம்பவத்தில், காதலி, தந்தை உள்ளிட்டோரின் தொடர்பு, அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற கைதுகள், தருமபுரியில் சினிமா பாணியில் குற்றவாளி பிடிபட்டது எனப் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கில், ஒருசில நாட்களுக்குள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட அனைத்து நகைகளும் மீட்கப்பட்டிருப்பது முக்கியத் திருப்பமாக அமைந்துள்ளது.