மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடைக் கொள்ளைக்கும், மீனாட்சிக்கும் தொடர்பு இல்லை - நிஷாந்த் பேட்டி
"எல்லா நகைகளையும் கொடுத்துவிட்டேன்; எனக்கு ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவல் வேண்டாம்; பயமாக இருக்கிறது" என நீதிபதியிடம் நிஷாந்த் கூறியுள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 10:39 PM IST
மதுரை:"தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளைக்கும், மீனாட்சிக்கும் தொடர்பு இல்லை" என்று செய்தியாளர்களிடம் நிஷாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த நவ.12- ஆம் தேதி மதுரை மாவட்டம், பழங்காநத்தம் புறவழிச்சாலை பகுதியில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக்கடையில் வென்டிலேட்டரை உடைத்து உள்ளே புகுந்து ரூபாய் 15.62 கோடி மதிப்பிலான 15 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் 3 கிலோ வைர நகைகளைக் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதுதொடர்பாக மதுரை மாநகர காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அத்துடன், சம்மந்தப்பட்ட நகைக்கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதில் யூடியூபர் நிஷாந்த் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, நிஷாந்த் தலைமறைவான நிலையில், அவரது தந்தை மற்றும் நெருங்கிய தோழியான இன்ஸ்டா பிரபலம் மீனாட்சி ஆகியோரை அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் அனைத்தையும் மீட்டுள்ளனர். இதனிடையே, அதியமான்கோட்டை அருகே ஆம்னி பேருந்தில் தப்பிச் செல்ல முயன்ற யூடியூபர் நிஷாந்த்தை அதிரடியாக கைது செய்த காவல்துறையினர், விசாரணைக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில், கொள்ளை சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர் உள்ளது?, கொள்ளைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்கள் போன்றவை குறித்து விசாரிக்க வேண்டியிருப்பதால் யூடியூபர் நிஷாந்த்தை ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக் கோரி காவல்துறை தரப்பில் மதுரை மாவட்ட முதலாவது விரைவு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
ஒருநாள் போலீஸ் காவல் மட்டும் போதும்
இந்த மனு இன்று (நவ.19) மாவட்ட முதலாவது விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜபிரபு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நிஷாந்த்தை காவல்துறையினர் நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்தினர். போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பது தொடர்பாக நீதிபதி கேட்டபோது, "எல்லாம் நகைகளையும் கொடுத்துவிட்டேன்; எனக்கு ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவல் வேண்டாம்; பயமாக இருக்கிறது; ஒருநாள் மட்டும் போதும்; மேலும், தனது வலது தோள்பட்டையில் அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் மீனாட்சிக்கு எந்தவொரு தொடர்பும் இல்லை" என்று நீதிபதியிடம் நிஷாந்த் கூறினார்.
இதையடுத்து, "போலீஸ் காவல் விசாரணை என்பது இந்த வழக்கின் விசாரணை தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கானது; தற்போது விசாரணையின் வரம்பைத் தாண்டி மற்ற விஷயங்களைப் பேச வேண்டாம்" என்றும் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.
நிஷாந்த் தரப்பு வழக்கறிஞர் குற்றச்சாட்டு
நிஷாந்த் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "நிஷாந்தின் வலது தோள்பட்டையில் ஏற்கெனவே அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் காவல்துறையினர் அவரது கைகளைப் பின்புறமாகக் கட்டி, வலது கையைத் திருகி தாக்கியுள்ளனர்; கையில் காப்புப் போட்டு காவல்துறையினர் அவரை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர்.
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட அனைத்து நகைகளும் மீட்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், நிஷாந்த்தை மீண்டும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; போலீஸ் காவலில் துன்புறுத்தப்படமாட்டார் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை.
காவல்துறையினர் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட வலியைத் தாங்க முடியாமல், ஏற்கெனவே காவல்துறையினர் கூறியவற்றையே நிஷாந்த் ஒப்புக்கொள்ளும் வகையில் தெரிவித்துள்ளார்; நிஷாந்த்தின் தந்தை சுரேஷ் மற்றும் மீனாட்சிக்கு இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை" என்று வாதிட்டார்.
"கொள்ளைக்கும், மீனாட்சிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை" - கூறிய நிஷாந்த் #Madurai | #TanishqJewellery | #JewelleryRobbery #Meenakshi | #tanishqrobbery | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/JXiWgaozWZ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 19, 2026
காவல்துறை தரப்பு வாதம்
காவல்துறை தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிடுகையில், "இவ்வளவு பெரிய கொள்ளைச் சம்பவத்தில் நிஷாந்த் மட்டுமே ஈடுபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை; இந்தக் குற்றத்தில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து விரிவாக விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது. நிஷாந்த் திட்டமிட்டு பல நாட்களாகச் செயல்பட்டு, இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
எனவே, குற்றத்தின் முழுப் பின்னணியையும் கண்டறிய அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிப்பது அவசியம்; நிஷாந்த் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனம் சேலத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளதால், அந்த வாகனத்தை மீட்பது உள்ளிட்ட விசாரணைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
கொள்ளைச் சம்பவத்தை நிஷாந்த் எவ்வாறு செயல்படுத்தினார்? என்பது தொடர்பான முழுமையான செயல்முறை விளக்கமும், இதுவரை பெறப்படவில்லை; கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் மீட்கப்பட்டிருந்தாலும், இந்தக் குற்றத்தில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பதை கண்டறிய வேண்டியுள்ளது.
கொள்ளைச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு நிஷாந்த் தப்பிச் செல்வதற்கு சிலர் உதவியதாகத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. அவர்கள் யார் என்பது குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது?, இந்த வழக்கில் இதுவரை விசாரணை தொடக்க நிலையில்தான் உள்ளது. நிஷாந்த்தை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரித்தால் மட்டுமே கொள்ளைச் சம்பவத்தின் முழுமையான பின்னணி, குற்றத்தில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் உள்ளிட்ட உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வர முடியும்" என்று வாதிட்டார்.
நிஷாந்த் தரப்பு வாதம்
நிஷாந்த் தரப்பு வழக்கறிஞர், "இந்த வழக்கில் காவல்துறையினர், மூன்று ஆட்டோக்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். அவற்றில் ஒரு ஆட்டோ நிஷாந்தின் தாயார் பெயரில் உள்ளது" என்று வாதிட்டார்.
அப்போது பேசிய நீதிபதி, "நிஷாந்த்தின் தந்தை சுரேஷ் மற்றும் மீனாட்சிக்கு இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் தொடர்பு இல்லை என நிஷாந்த் கூறியபோது, அது குறித்துப் பேசுவதற்கு இது உரிய விசாரணை அல்ல; தற்போது போலீஸ் காவல் கோரும் மனு மீதான விசாரணை மட்டுமே நடைபெறுகிறது" என்று கூறினார்.
நிஷாந்த்துக்கு ஒருநாள் போலீஸ் காவல்
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ராஜபிரபு, நிஷாந்த்தை ஒருநாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், நிஷாந்த்தை விசாரணையின்போது எந்தவித துன்புறுத்தலுக்கும் ஆளாக்கக்கூடாது; சட்டத்திற்கு உட்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும், வழக்கறிஞரைச் சந்திக்க அனுமதி அளிக்கலாம் என்றும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.
போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதியளிக்கப்பட்ட நிலையில் மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு நிஷாந்த் அழைத்து செல்லப்பட்டார்.
மீனாட்சிக்கு தொடர்பு இல்லை
இதனிடையே போலீஸ் வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்லும்போது செய்தியாளர்களிடம், "இந்த கொள்ளைக்கும், மீனாட்சிக்கும் சம்மந்தமில்லை" என்று நிஷாந்த் கூறினார்.